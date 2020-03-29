Власти Мурманской области закрыли въезд в Кировск и Апатиты

Ограничение на въезд будет действовать с 6:00 (время совпадает с московским) 29 марта до 11 апреля. Въехать в закрытые города можно будет по постоянной или временной регистрации.

Также в Мурманской области приостанавливают бронирование гостиниц и размещение в них постояльцев.

По словам губернатора Андрея Чибиса, коронавирус подтвердился у жителя Апатитов, который общался с мужчиной, недавно приехавшим с Кубы. За сутки еще у шести людей, контактировавших с туристом, получен предварительно положительный результат на COVID-19.

По данным на 28 марта, коронавирус в России подтвердили у 1264 человек. Шесть пациентов скончались, 49 человек выздоровели.

Ограничения введены по всей стране. До 5 апреля будет закрыты большинство непродовольственных магазинов, а также развлекательные центры и общепит. С 30 марта Россия закрывает границы.

В регионах устанавливают свои ограничения. Так, в Чечне с 29 марта ввели жесткий карантин, разрешив покидать дома только для походов за продуктами и в аптеку. Те, кто будет работать, не смогут сесть в общественный транспорт без маски и медицинских перчаток.