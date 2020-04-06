Кадыров отказался открыть Чечню для граждан без прописки

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что не собирается открывать границы для жителей, которые не имеют прописки в регионе. Он подчеркнул, что при этом никто не запрещал въезжать в регион транзитному транспорту, перевозить продовольствие, медикаменты и оборудование.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в ответ на слова председателя правительства России Михаила Мишустина, который сейчас возглавляет Координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике Рамзан Кадыров

Кадыров отметил, что принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей Чечни, а потому не собирается пускать туда тех, у кого нет местной прописки.

«Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в Чеченской Республике. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — пояснил он.

Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне действуют республиканский и районный штабы по коронавирусу, а также существуют «горячие линии». Граждане звонят, и им доставляют необходимые продукты питания и лекарства. Глава республики отметил, что продукты получают четыре тысячи семей через день. Кроме того, по призыву Кадырова жители активно засевают огород и ведут полевые работы.

«Мы готовы к любому развитию ситуации», — заключил он.

По последней информации, в Чечне зафиксировали 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в лабораториях республики обнаружили 38 пациентов, но диагноз остальных пока не подтвердили. На территории региона объявили карантин, жители не могут покидать дома без необходимости.