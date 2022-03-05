Редкое осложнение после ковида. Слабый иммунитет провоцирует у людей «черную плесень»

В Тюменской области восемь человек, переболевших ковидом, столкнулись с тяжелыми осложнениями. У них нашли «черную плесень». Ранее эта грибковая инфекция получила широкое распространение в Индии. Микробиолог Евгений Плисов заявил «360», что подобные заболевания часто возникают из-за слабого иммунитета.

«Черная плесень» после ковида

Агрессивная грибковая инфекция — мукормикоз, или «черная плесень», является довольно редким осложнением, которое может возникать на фоне коронавируса. В Тюменской области его обнаружили у восьми пациентов, но их всех удалось вылечить от недуга. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе Областной клинической больницы № 2.

«Оно проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. На базе ОКБ № 2 с начала пандемии необходимое лечение получили восемь пациентов с данным заболеванием», — рассказали там.

«Черная плесень» может развиваться в легких и на слизистых оболочках. Дальше она переходит на кости и хрящи черепа. Как правило, она появляется у людей с диабетом, пациентов с ослабленным иммунитетом и у тех, кто интенсивно и неправильно использовал гормональные и антибактериальные препараты.

«Черная плесень» — быстро распространяющаяся инфекция, и для ее устранения требуется операция по удалению пораженных тканей. Для лечения мукормикоза обычно привлекают лор-врачей и челюстных хирургов, но иногда могут задействовать нейрохирургов и окулистов.

Возможное развитие «черной плесени» после ковида не является чем-то новым, поскольку подобное уже было в Индии. По словам микробиолога Евгения Плисова, на территории этой страны мукормикоз появился из-за слабой медицины, плохой гигиены и климата. Дело в том, что грибковые заболевания в субтропиках развиваются крайне быстро, заявил он «360».

«Это обычное заболевание легких, которое происходит, когда сильно просаживается иммунитет, а грипп начинает поражать органы. Обычно это возможно, когда происходит долговременное воздействие на организм. Например, если он находился в помещении с плесневыми стенами или потолками», — отметил эксперт.

Если говорить об опасности мукормикоза, то он играет вторичную роль, добавил Плисов. Он появляется в те моменты, когда иммунитет человека настолько ослаблен, что у него начинает развиваться вторичная грибковая инфекция, объяснил микробиолог. Если человек и погибнет, то не от самой инфекции, а в целом от разбитости организма, подытожил он.

Эпидемия в Индии

Индию «черная плесень» поразила во время второй волны коронавируса. В июне 2021 года Министерство здравоохранения заявило, что в стране зарегистрировано не менее 40 845 случаев мукормикоза и 3129 смертей от грибковой инфекции. Из общего числа заболеваний мукормикозом у 34 940 пациентов был ковид, у 26 187 — сопутствующий диабет, а 21 523 человека принимали стероиды. Об этом писал The Indian Express.

Более 13 тысяч пациентов относились к возрастной группе 18–45 лет, еще 17 тысяч — к группе 45–60 лет. Возраст еще 10 тысяч пациентов составлял около 60 лет. Ранее «черная плесень» в стране была редкостью и чаще всего регистрировалась у пациентов с неконтролируемым диабетом.

Вспышка заболевания в Индии, по мнению экспертов, произошла по нескольким причинам. Дело в том, что многие из болеющих ковидом также страдали от диабета, а он увеличивал риск появления грибковой инфекции. Кроме того, многие пациенты использовали стероиды во время борьбы с COVID-19.