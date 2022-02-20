Названы болезни из-за черной плесени в ванной комнате

Плесень в ванной комнате может привести к воспалению легких, трахеиту и бронхиту, сообщил отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Врач посоветовал обратить внимание на работу вентиляции и устранить возможные проблемы.

Зайцев пояснил, что если ванная комната плохо проветривается, то вместе с влажным воздухом человек может вдыхать и черную плесень. А она провоцирует бронхиты и пневмонии плесневой природы, оседая в глотке, миндалинах, бронхах, пояснил эксперт в беседе с URA.RU.

«То, чего мы можем реально бояться и опасаться, — это плесень в ванной комнате. Когда помещение сухое, оно опасности не представляет, <…> если плохая система вентиляции, этим хозяйством можно надышаться», — пояснил лор.

Снизить возможный риск получить какой-либо недуг из-за черной плесени можно. Для этого, по словам специалиста, нужно делать регулярную и тщательную уборку в квартире. Кроме того, следует своевременно делать ремонт, если он необходим. Как правило, плесень появляется в душевых кабинах и в промежутке между двойными потолками, в вентиляционных коробах и шахтах.