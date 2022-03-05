«Черную плесень» обнаружили в Тюменской области у перенесших COVID-19 пациентов

Тюменские врачи смогли вылечить пациентов с тяжелым осложнением после ковида. Речь идет о мукормикозе, который еще называют «черной плесенью». Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Областной клинической больницы № 2.

Грибковую инфекцию нашли у восьми пациентов. Медики заявили, что это достаточно редкое осложнение, возникающее, в частности, на фоне COVID-19.

Среди симптомов мукормикоза — осложненное дыхание и гнилостный запах из полости носа. Он поражает слизистые. Кроме того, может перейти на хрящи черепа и кости. Инфекция довольно быстро распространяется.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов предупреждал о возможности возникновения мукормикоза у людей, перенесших ковид.