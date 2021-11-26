Россиян предупредили о возможном развитии «черной плесени» после COVID-19

В России может появиться заболевание, характерное для стран с жарким и влажным климатом — мукормикоз, или так называемая «черная плесень». Его развитие допустили в том числе при угнетенном на фоне СОVID-19 иммунитете.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал РИА «Новости», что характерные для мукормикоза симптомы выявили у одной из пациенток в Московском регионе. За два месяца до этого женщина переболела ковидом.

«Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях», — подчеркнул Горелов.

Образование «черной плесени», добавил он, нельзя исключать при тяжелых иммуносупрессивных состояниях и безграмотном применении лекарств.

Чаще всего мукормикоз поражает страдающих сахарным диабетом, развивается у пациентов с ослабленным иммунитетом и тех, кто интенсивно и неправильно использовал антибактериальные и гормональные препараты. Подобные случаи делают человека уязвимым перед любой грибковой инфекцией, в том числе и «черной плесени».

Летом в Гватемале подтвердили первый летальный случай мукормикоза подтвердили у больной диабетом женщины.