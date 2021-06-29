«Черная плесень» поглотила уже 40 тысяч человек в Индии

«Черная плесень» продолжает бушевать в Индии. Местные врачи выявили 40,8 тысячи случаев заболевания, причем более трех тысяч заразившихся умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Харш Вардхан, его процитировало РИА «Новости».

«Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев, из которых 31 344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга», — заявил глава индийского минздрава.

По словам Вардхана, 32% заболевших — это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 42% — это группа 45-60 лет. И 24% — пожилые старше 60 лет. В 64% случаев зараженные «черной плесенью» оказались диабетиками, а 53% принимали стероидные препараты.

По словам министра, большинство заболевших оказались жителями штатов Керала, Одиша, Тамилнад, Махараштра и Западная Бенгалия. Именно там сейчас коронавирус бушует сильнее всего.

«Черную плесень» по-научному называют мукормикозом. Это грибок, который чаще всего развивается у тех, кто болеет или переболел ковидом. Грибковые споры из окружающей среды попадают в ослабленный организм и начинают размножаться. Они могут попасть в кожу через царапину, ожог или порез. Опаснее всего «черная плесень» для диабетиков и тех, чей организм устал бороться с болезнью.