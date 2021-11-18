QR-коды повсюду станут новой реальностью. Но они помогут вернуть нормальную жизнь

QR-коды в скором времени могут распространиться на все общественные места — от транспорта до магазинов. Эта мера призвана подтолкнуть людей к вакцинации, а ее закономерный результат — уменьшение средних и тяжелых случаев заболевания ковидом.

Новые нормы

QR-коды в транспорте и в большинстве общественных мест могут стать реальностью. Еще на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов. В полную силу нововведения вступят 1 февраля 2022 года, предполагается, что до этого периода большинство россиян вакцинируются. До этого момента будет действовать переходный период — посещать общественные места или использовать транспорт можно после предъявления отрицательного результата ПЦР-теста.

С февраля сертификаты о вакцинации от коронавируса будут включать в себя данные о прививке, перенесенном заболевании или медотводе. Россияне могут также получить по желанию бумажные сертификаты с QR-кодом. Для этого достаточно будет написать заявление в МФЦ. Правила коснутся всех совершеннолетних россиян, а дети и подростки смогут беспрепятственно посещать общественные места и ездить на транспорте без QR-кодов и других документов.

После принятия закона QR-код, справка о перенесенном ковиде или медотвод может понадобиться для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, объектов розничной торговли и общепита, поездок на общественном транспорте, в поездах и на самолете. Исключение составляют продуктовые магазины, аптеки или магазины с товарами первой необходимости.

Коды придется предъявлять при покупке билетов на поезд и самолеты. Пока что схему проверки документов разрабатывают Министерство транспорта, РЖД и авиакомпании. Сотрудники также могут попросить показать документ, удостоверяющий личность, чтобы убедиться в подлинности QR-кода. Предполагается, что правила будут действовать до 1 июня 2022 года.

Зачем это нужно?

На такой серьезный шаг готовы пойти из-за низкого уровня вакцинации в стране. Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал «360», что в случае, если население не хочет прививаться, то со стороны правительства должны быть меры для того, чтобы подтолкнуть людей.

Я с самого начала говорил, что вакцинация не должна быть добровольной, что результатов от такого не будет. Это и произошло, в принципе Тимур Пестерев.

Пестерев отметил, что, возможно, это единственный способ заставить россиян прививаться.

Схожее мнение выразил и врач-инфекционист Илья Акинфиев. Он отметил, что введение QR-кодов связано не с попыткой снизить заболеваемость, а с желанием подтолкнуть людей к вакцинации.

«Именно такими действиями и увеличением числа лиц, которые пройдут вакцинацию, начнется борьба с коронавирусной инфекцией, а именно с тяжелыми и среднетяжелыми случаями», — отметил медик.

В целом введение QR-кодов положительно влияет на динамику привившихся, но в некоторых случаях пациенты делают это не из желания иммунизироваться. Илья Акинфиев напомнил про введение кодов летом — тогда на прививку стали приходить пациенты, желающие попасть в рестораны.

Акинфиев не исключил, что коды останутся в самолетах и на поездах. Врач считает, что на внутригородском транспорте они будут дополнительной нагрузкой и усложнят его работу.

Регионы впереди

Регионы самостоятельно принимают решение о введении QR-кодов в общественных местах. И их ввели уже все 85 субъектов федерации. Но места, где жители должны предъявить код, разнятся. И пока федеральный закон не принят, региональные власти определяют список таких мест в зависимости от заболеваемости.

В Татарстане с 22 ноября в общественный транспорт начнут пускать по коду, предъявить его можно как в электронном виде, так и в распечатанном. Кроме того, с этого же дня в республике будут выдавать QR-коды медотвода. Получить их можно будет только после лабораторных исследований — слов пациента для выдачи медотводов будет недостаточно. За проезд в транспорте без QR-кода власти Татарстана назначили штраф в 30 размере тысяч рублей. Для должностного лица он увеличен до 50 тысяч. Жителям Татарстана старше 60 лет, которые не получат QR-код, заблокируют транспортные карты.

В Хабаровском крае с 1 декабря в аэропорты и на вокзалы можно будет попасть только с QR-кодом. Не получится и купить билеты. Власти убеждены, что таким образом большая часть населения пройдет вакцинацию, но посоветовали спланировать свои отпуска и передвижения с учетом новых мер.

Похожая ситуация обстоит в Камчатском крае. С 23 ноября в регионе введут QR-коды для полетов по региональным маршрутам и для поездок между городами. По мнению губернатора региона, нововведение позволит избежать необходимости сдавать ПЦР-тесты перед каждой поездкой.

Похожая ситуация происходила и в Израиле: вакцинация там шла медленно, в результате власти ввели жесткий локдаун, а входить в большинство мест позволили только по ковид-паспортам. Сейчас Израиль — одна из немногих стран, где люди смогли вернуться к нормальной жизни.