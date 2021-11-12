QR-коды введут в России в магазинах и на транспорте. Ответы на главные вопросы

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Ожидается, что нормы будут действовать до лета 2022 года. Отвечаем на главные вопросы о том, как закон изменит жизнь россиян на это время.

Срок действия

Нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.

«Дата 1 июня 2022 года не случайна. Вы помните прекрасно, что в прошлом году мы переживали сложную осеннюю волну заболеваемости, которую еще сложнее переживаем сейчас, переживали весеннюю волну заболеваемости. И, по сути, то, как мы закончим этот год и войдем в следующий, зависит от нас с вами», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом в полную силу нововведения вступят не сразу, а только с 1 февраля 2022 года. Такое решение приняли, чтобы дать россиянам время вакцинироваться. До тех пор посещать общественные места или ездить на транспорте можно будет после предъявления отрицательного ПЦР-теста. После этой даты туда пустят только по QR-коду о вакцинации, подтверждению перенесенного ковида или справке о медотводе.

Кого коснутся новые нормы?

Новые нормы будут действовать для всех совершеннолетних. Правила посещения общественных мест для иностранцев установит главный санитарный врач. Речь идет об приезжих, которые привились зарубежными вакцинами.

При этом законопроект никак не коснется детей и подростков до 18 лет. Они смогут беспрепятственно посещать общественные места или пользоваться транспортом без QR-кодов и других документов.

Где будут нужны QR-коды?

QR-код, подтверждение перенесенного ковида или справка о медотводе могут понадобиться при посещении:

Мест проведения массовых мероприятий; Культурных учреждений; Объектов общественного питания; Объекты розничной торговли; Междугородных и международных поездов; Междугородных и международных самолетов.

При этом регионы смогут самостоятельно определять, для посещения каких мест нужны QR-коды.

А что насчет аптек и продуктовых?

QR-коды или другие документы не нужно будет предъявлять, чтобы попасть в продуктовый магазин, аптеку или организацию, которая торгует товарами первой необходимости.

Как изменятся QR-коды о вакцинации?

С 1 февраля 2022 года сертификат о вакцинации от ковида будет содержать данные о прививке, перенесенной болезни или медотводе. По желанию, россияне смогут получить бумажные сертификаты с QR-кодом. Для этого им нужно будет написать заявление в МФЦ.

При этом Минздрав сможет устанавливать разные сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших.

Старые QR-коды придется обновлять?

Нет. Все данные в QR-кодах, которые выдали до введения новых норм, обновятся автоматически.

Как будут проверять QR-коды?

Глава министерства Виталий Савельев отметил, что Минтранс России сейчас отрабатывает с авиакомпаниями и РЖД схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать пассажиров при посадке. Закон предусматривает, что код придется предъявлять не только при посадке, но и во время покупки билета. Когда именно пассажир должен будет сообщить о QR-коде, установит Минтранс.

При предъявлении кода сотрудники, которые контролируют вход в конкретное учреждение, могут потребовать показать документ, удостоверяющий личность — чтобы подтвердить подлинность QR-кода.

Как вернуть деньги за билеты?

Если покупатель не сообщит о QR-коде, с ним могут расторгнуть договор. В таком случае деньги за билет вернут в течение 30 дней. При этом подделать документ не получится: если это обнаружат, авиакомпании должны будут аннулировать билет в течение 48 часов после его покупки, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс