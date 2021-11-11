QR-коды о вакцинации введут для входа в аэропорты и на вокзалы в Хабаровском крае

Хабаровские власти решили ужесточить ковидные ограничения в регионе: с 1 декабря на вокзалы и в аэропорты нельзя будет попасть без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Об этом на заседании оперштаба сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Мы людей предупреждаем. <…> Предложение в отношении аэропортов и железнодорожных вокзалов. Эта мера (введение QR-кодов — прим. ред.) планируется к введению с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения», — приводит РИА «Новости» слова Никонова.

Зампред краевого количества подчеркнул, что неудобство пассажиров, никак не соотносятся с количеством смертей от COVID-19. По словам Никонова, цель у этого ограничения одна — нужно, чтобы прививку от SARS-CoV-2 сделали как можно больше людей.

Региональные власти начали ужесточать санитарные меры после очередной вспышки коронавируса в сентября. С начала осени заболеваемость ковидом и смертность постоянно растут. Медики постоянно фиксируют рекордные цифры. Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса нужно сделать обязательной в России.