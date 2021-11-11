В оперштабе Татарстана рассказали, как будет работать система QR-кодов в транспорте

Система пропуска по QR-коду начнет работать во всем общественном транспорте в Татарстане. Его можно будет предъявлять в электронном и бумажном виде. Об этом заявили в оперштабе республики.

Совещание по организации работы общественного транспорта с использованием QR-кодов провела рабочая группа во главе с первым вице-премьером Рустамом Нигматуллиным, сообщается в Telegram-канале «Татмедиа».

Для допуска в транспорт пассажиры смогут предъявлять два вида QR-кодов: либо о полном курсе вакцинации или перенесенном ковиде, либо о наличии медотвода. Первый можно получить на «Госуслугах», второй будет разработан на базе регионального Минздрава. В бумажном виде QR-код можно будет получить в МФЦ.

Перевозчикам при необходимости выделят субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов. Также им могут выделить денежную поддержку при падении выручки из-за сокращения пассажиропотока.

Помимо этого, оперштаб подготовил обращение в РЖД и Росавиацию о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональных перевозках.

Точная дата начала работы допуска в транспорт по новой системе пока не известна. Глава Татарстана 6 ноября заявлял, что эту ограничительную меру планируются ввести через две недели. Это требование будет распространяться на всех пассажиров старше 18 лет.