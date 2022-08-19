Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако никаких предпосылок для этого нет, уверен общественный деятель, автор блога ZERGULIO Сергей Колясников. Эрдоган же просто пытается поднять свой авторитет в глазах мирового сообщества, спекулируя связями с Путиным и параллельно зарабатывая на украинском кризисе.

Далее — прямая речь.

Будет ли встреча Путина и Зеленского?

Надо понимать, что Эрдоган озвучивает подобные предложения, чтобы показать, что он тот человек, который может организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. В современном мире это значит очень немало.

Но Путину эта встреча не нужна, потому что мы уже заявили, что для такой встречи должны быть совершенно четкие предпосылки, то есть она должна быть результирующей.

С нашей стороны было четко заявлено, что нужно для организации этой встречи: подписание капитуляции Украины, признание и обязательства Зеленского по выполнению всех требований российской стороны. А он на это пойти не может в первую очередь из-за своего окружения, из-за своих хозяев.

Это основная причина, почему слова Эрдогана останутся словами, такой заявкой на личную мощь, компетенции, связи, якобы это человек, который общается с Путиным и может устроить с ним встречу по необходимости. Он не договаривает, что это произойдет, только если Владимир Путин захочет.

Турция от Украины напрямик получает тонны зерна с дисконтом порядка 30% от мировых цен. То есть Турция на Украине зарабатывает Сергей Колясников блогер.

Эрдоган на украинском кризисе пополнит бюджет очень существенно, особенно учитывая цены на продовольствие. И они это даже не скрывают, об этом открыто заявлялось, что Турция покупает украинское зерно с огромными скидками. Так что для Эрдогана это просто деньги, а Зеленский там или просто какая-то говорящая обезьянка, ему не важно.

Зеленский готов к переговорам?

Зеленскому хоть сейчас свистни — и он прибежит. Он ищет встречи, потому что ему надо хоть что-то сделать, показать хоть какой-то результат. Вчера были громкие полеты беспилотников над Керчью и Севастополем. На один вечер хватило этого информационного фона, но в итоге ПВО отработала, а никаких действительных результатов нет, контрнаступления нет.

Украине нужно показать, что Зеленский — это тот, в кого надо вкладывать миллиарды, продолжать его поддерживать. А на Западе уже очень большие сомнения на этот счет, там уже прямым текстом говорят, что, может быть, лучше кто-то другой?