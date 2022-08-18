Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сошлись во мнении, что ситуацию на Украине необходимо урегулировать за столом переговоров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам трехсторонней встречи.

Зеленский, Гутерриш и Эрдоган встретились 18 августа во Львове. На повестке были вопрос об урегулировании ситуации на Украине, детали продуктовой сделки и обстановка на Запорожской АЭС, сообщили «Известия».

Эрдоган заявил, что Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Зеленский и Гутерриш согласились с тем, что ситуация на Украине должна быть урегулирована путем диалога.

Помимо этого, лидер Турции заявил, что намерен обсудить итоги переговоров во Львове с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский своем Telegram отметил, что в рамках встречи с Эрдоганом обсудил возможность усовершенствовать зерновую инициативу, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и оборонное взаимодействие. С генсеком ООН, по его словам, они также подняли темы вывоза зерна с Украины, ЗАЭС, а также вопрос об украинских пленных.

В офисе генсека ООН заявили, что до переговоров по полному прекращению боевых действий на Украине еще далеко, сообщил RT.