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    09 августа 2022, 18:55

    Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Путин. Главе РФ это неинтересно

    Политолог Александр Дудчак: для Зеленского встреча с Путиным на саммите G20 — очередной пиар-ход

    Андрей Васильев, Ксения Дагаева

    Президент Украины Владимир Зеленский готов прибыть на саммит G20, который пройдет в Индонезии в ноябре, если туда полетит глава РФ Владимир Путин. Правда, российская сторона уже дала понять, что предпосылок для встречи президентов в рамках этого мероприятия нет. Специалисты уверены, что Путину неинтересно видеться с лидером страны, которая давно утратила суверенитет. Офис Зеленского такими заявлениями попросту пытается устроить очередное шоу.

    Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Путин. Главе РФ это неинтересно

    Зеленский приедет на саммит G20 только вместе с Путиным

    Президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если туда приедет его российский коллега — Владимир Путин. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    «Я думаю, что это (вопрос о присутствии Зеленского на саммите — прим. ред.) будет решаться конкретно ближе уже к саммиту. <…> Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — процитировало Подоляка РИА «Новости».

    Он отметил, что с начала спецоперации глава Украины не покидал страну и общался с иностранными политиками по видеосвязи. Однако если Путин поедет на саммит, то Зеленский посетит мероприятие лично. Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что предпосылок для встречи президента РФ с украинским коллегой на саммите G20 в Индонезии пока нет.

    Встреча с Путиным как пиар-акция

    Встреча с Путиным ничего не даст Зеленскому. Об этом «360» рассказал украинский политолог Александр Дудчак. По его словам, украинский лидер воспользовался инфоповодом ради очередной пиар-акции, не более.

    Он, конечно, хотел бы сделать селфи на фоне президента РФ, может, сделать очередное шоу, вспомнить свое творческое прошлое, да и настоящее. Но вряд ли это чем-то ему поможет. Очередной пиар. Не представляю, что он там будет делать, в его ситуации нужно не шоу заниматься, а думать… О стране он думать не хочет, так хоть о своей безопасности. Ситуация у него очень опасная

    По словам Дудчака, Зеленский уже становится неинтересным США и Европе, а некоторым американцам и вовсе мешает. Более того, семья президента США Джо Байдена, похоже, на простила ему компромат, в том числе на сына главы Штатов — Хантера Байдена. Ведь собирали его явно не без ведома главы Украины.

    Путину неинтересно встречаться с Зеленским

    Целью разговора Путина с Зеленским может быть лишь безоговорочная капитуляция украинской стороны. Об этом «360» рассказал член Молодежной ассамблеи Совбеза от РФ ООН, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

    Мы и так восемь лет дипломатично общались в рамках мирных соглашений, говорили: „Ребята, пожалуйста, остановите братоубийственную войну в Донбассе, признайте особый статус ЛНР и ДНР внутри Украины, чтобы люди на территории сами могли выбирать себе правительство“

    Юрий Самонкин.

    Самонкин привел в пример противоречия между Каталонией и Испанией. Он подчеркнул, что испанские власти не применяли военную технику против жителей Каталонии. Тем временем Украина поступила иначе, переложив вину на Россию и ее президента.

    «Конечно, у Владимира Путина нет желания разговаривать с человеком, который в своих решениях зависит от позиции Лондона, Вашингтона и Брюсселя. Если бы Украина была независимым центром силы и были какие-то разногласия с российской стороной, все вопросы решались бы в рамках переговоров. Но сейчас Украина полностью превратилась в некий русофобский проект и потеряла свою самостоятельность», — отметил Самонкин.

    Раскола G20 не будет

    Лидерский саммит «двадцатки» пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд государств Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали исключить Россию из «Большой двадцатки». Однако остальные страны G20 с этим не согласились. Так, Индонезия подчеркнула, что хочет объединить «двадцатку», а не расколоть ее. В итоге приглашение для участия в саммите Путину отправили. При этом ради компромисса со странами Запада на мероприятие пригласили и Зеленского — как гостя. Ведь Украина не входит в «Большую двадцатку».

    Российская сторона предварительно информировала Индонезию о готовности Путина прибыть на саммит. Но формат участия еще уточнят. Он будет зависеть от развития ситуации в мире, а также от эпидемической обстановки в Юго-Восточной Азии.