Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Путин. Главе РФ это неинтересно

Президент Украины Владимир Зеленский готов прибыть на саммит G20, который пройдет в Индонезии в ноябре, если туда полетит глава РФ Владимир Путин. Правда, российская сторона уже дала понять, что предпосылок для встречи президентов в рамках этого мероприятия нет. Специалисты уверены, что Путину неинтересно видеться с лидером страны, которая давно утратила суверенитет. Офис Зеленского такими заявлениями попросту пытается устроить очередное шоу.

Зеленский приедет на саммит G20 только вместе с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если туда приедет его российский коллега — Владимир Путин. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Я думаю, что это (вопрос о присутствии Зеленского на саммите — прим. ред.) будет решаться конкретно ближе уже к саммиту. <…> Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — процитировало Подоляка РИА «Новости».

Он отметил, что с начала спецоперации глава Украины не покидал страну и общался с иностранными политиками по видеосвязи. Однако если Путин поедет на саммит, то Зеленский посетит мероприятие лично. Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что предпосылок для встречи президента РФ с украинским коллегой на саммите G20 в Индонезии пока нет.

Встреча с Путиным как пиар-акция

Встреча с Путиным ничего не даст Зеленскому. Об этом «360» рассказал украинский политолог Александр Дудчак. По его словам, украинский лидер воспользовался инфоповодом ради очередной пиар-акции, не более.

Он, конечно, хотел бы сделать селфи на фоне президента РФ, может, сделать очередное шоу, вспомнить свое творческое прошлое, да и настоящее. Но вряд ли это чем-то ему поможет. Очередной пиар. Не представляю, что он там будет делать, в его ситуации нужно не шоу заниматься, а думать… О стране он думать не хочет, так хоть о своей безопасности. Ситуация у него очень опасная

По словам Дудчака, Зеленский уже становится неинтересным США и Европе, а некоторым американцам и вовсе мешает. Более того, семья президента США Джо Байдена, похоже, на простила ему компромат, в том числе на сына главы Штатов — Хантера Байдена. Ведь собирали его явно не без ведома главы Украины.

Путину неинтересно встречаться с Зеленским

Целью разговора Путина с Зеленским может быть лишь безоговорочная капитуляция украинской стороны. Об этом «360» рассказал член Молодежной ассамблеи Совбеза от РФ ООН, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

Мы и так восемь лет дипломатично общались в рамках мирных соглашений, говорили: „Ребята, пожалуйста, остановите братоубийственную войну в Донбассе, признайте особый статус ЛНР и ДНР внутри Украины, чтобы люди на территории сами могли выбирать себе правительство“ Юрий Самонкин.

Самонкин привел в пример противоречия между Каталонией и Испанией. Он подчеркнул, что испанские власти не применяли военную технику против жителей Каталонии. Тем временем Украина поступила иначе, переложив вину на Россию и ее президента.

«Конечно, у Владимира Путина нет желания разговаривать с человеком, который в своих решениях зависит от позиции Лондона, Вашингтона и Брюсселя. Если бы Украина была независимым центром силы и были какие-то разногласия с российской стороной, все вопросы решались бы в рамках переговоров. Но сейчас Украина полностью превратилась в некий русофобский проект и потеряла свою самостоятельность», — отметил Самонкин.

Раскола G20 не будет

Лидерский саммит «двадцатки» пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд государств Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали исключить Россию из «Большой двадцатки». Однако остальные страны G20 с этим не согласились. Так, Индонезия подчеркнула, что хочет объединить «двадцатку», а не расколоть ее. В итоге приглашение для участия в саммите Путину отправили. При этом ради компромисса со странами Запада на мероприятие пригласили и Зеленского — как гостя. Ведь Украина не входит в «Большую двадцатку».

Российская сторона предварительно информировала Индонезию о готовности Путина прибыть на саммит. Но формат участия еще уточнят. Он будет зависеть от развития ситуации в мире, а также от эпидемической обстановки в Юго-Восточной Азии.