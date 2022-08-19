Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, написало РИА «Новости».

«Напомнил Зеленскому, что Турция может организовать его переговоры с Путиным», — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий президент посетил Львов, где провел трехсторонние переговоры с Зеленским и главой ООН Антониу Гутерришем.

«Мы обсудили необходимые шаги для полноценного экспорта украинского зерна, но основной темой стал конфликт, который продолжается с 24 февраля», — добавил Эрдоган.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с Путиным, но только после вывода российских военных частей с территории Украины.

Турецкий телеканал CNN Turk сообщал, что российская сторона готова пойти на обсуждение дорожной карты об урегулирования конфликта, проведя прямую встречу Путина и Зеленского.