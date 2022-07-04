Зеленского должны отпустить на встречу с Путиным его западные кураторы. Но им это невыгодно

Европейские политики и даже сам президент Украины Владимир Зеленский не раз говорили о необходимости диалога с российским лидером. Однако иностранные эксперты подчеркивают, что от Зеленского в данной ситуации не зависит ничего. Ведь все решают его западные коллеги. И когда они сочтут нужным, тогда украинский лидер и пойдет навстречу российскому.

Значение диалога Зеленского и Путина

Для того, чтобы российский и украинский президенты могли обсудить конфликт на Украине, делегации стран должны возобновить свою работу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Что касается встречи между господином Зеленским и президентом России, мы неоднократно объясняли: Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе. <…> Такие метания мы наблюдаем ежедневно несколько раз и исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу», — процитировало Лаврова издание РБК.

Действительно, еще до начала спецоперации в СМИ появлялись многократные заявления президента Украины Зеленского о том, как он пытается связаться с главой России Владимиром Путиным. При этом Лавров уверен, что сейчас мяч остается на стороне Украины — с середины апреля. Тогда представители этой страны «изменили свои подходы», изложенные в Стамбуле на встрече 29 марта.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что и российская, и украинская стороны стремятся вернуться к переговорам по мирному урегулированию, пишет Reuters. А президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что передал российскому коллеге послание от Зеленского, пишет «Интерфакс».

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — заявил Видодо по итогам российско-индонезийских переговоров.

Возможность для встречи президентов РФ и Украины в нынешней ситуации, когда Киев прервал переговоры с российской стороной, отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С начала текущего года Путин провел уже более 140 международных телефонных бесед с лидерами почти 50 стран.

Начало переговоров Украине продиктует Запад

Украина пойдет на переговоры с Россией и встреча Зеленского с Путиным состоится только после того, как на украинского лидера окажут давление «западные властелины». Об этом «360» рассказал американский политолог Эндрю Корыбко. Запад, по словам политолога, лишь подталкивает экс-комика к борьбе с Россией — «до последнего украинца».

Если эта политика не изменится и за ней не последуют детальные переговоры по соглашению, нереально ожидать встречи Путина и Зеленского Эндрю Корыбко.

Встреча президентов была бы позитивным сигналом для урегулирования конфликта. В этом уверен депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Но думаю, мы все прекрасно понимаем, что в конечном счете от Зеленского не зависит ничего. Если понимать, что конфликт на Украине невыгоден ни России, ни Украине, а специальная операция все равно имеет место быть, <…> есть кто-то, кто этот сценарий написал, по которому играют обе стороны. Теперь встретятся президенты или нет, договорятся или нет, все-таки зависит от сценариста», — отметил Гердт.

По его словам, при таком развитии событий и встреча глав государств может не помочь. Тем не менее пытаться надо, уверен он. Единственное, что можно сделать, — публично заявить о готовности к таким переговорам.

По крайней мере это надежда, это шанс. Но позиции сторон настолько далеки друг от друга, а влияние со стороны имеет на конфликт такую силу, что шансов на какой-то успех я почти не вижу Вальдемар Гердт.

Белый дом отказался подталкивать Украину к переговорам. Время для этого еще не пришло. Об этом в эфире Fох Nеws заявил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Украина и Запад воспринимают дипломатию как слабость

Все слова о перемирии и переговорах пока нужно отставить в сторону. Какое перемирие? Какие переговоры? Лавров подчеркивал, что переговоры между Путиным и Зеленским возможны, только когда будут готовы документы, подписание которых зависит от президента.

«Мы обозначили свои требования к Украине. Что в ответ слышим? Что сегодня заявил господин Подоляк — те же вещи, которые они долдонят с марта: Россия выводит войска с Украины, освобождает все территории, платит контрибуции, судят военных преступников и прочий весь набор песен. Это слова человека, который победил Россию. <…> Ответ должен быть один — он на полях сражений», — пояснил политолог Юрий Светов.

Он подчеркнул, что сейчас Россия имеет дело с людьми, которые вежливость и дипломатию воспринимают как слабость. С ними нужно разговаривать другим путем, понятным им, — военным.

Они понимают только силу. Мы имеем дело с военно-политическим блоком НАТО, у которого на подхвате есть Украина. Военный блок понимаете? У них первое слово — военный Юрий Светов политолог.

Переговоры на завершающих стадиях

Политолог и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что переговоры могут наступить уже на завершающей стадии, то есть после того, как будут согласованы основные позиции.

«Но это не касается основных положений по политической договоренности. <…> Можно предположить, что после того, как Россия и союзные ей ЛНР и ДНР получат полный контроль над территорией Донбасса и его старых административных границ, возможно, что шансы на какой-то прогресс со стороны переговоров станут выше», — подчеркнул политолог.

Чтобы ускорить начало диалога, Украина должна согласиться на большую часть российских требований. Тем более что Украине эта встреча нужна все же больше, чем России. Ведь украинское положение становится все сложнее.