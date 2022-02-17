Трусова не стала аплодировать Щербаковой на церемонии награждения на ОИ в Пекине

Александра Трусова, выигравшая серебро на Олимпиаде в Пекине, не стала аплодировать фигуристке Анне Щербаковой, ставшей чемпионкой Игр-2022. Камила Валиева стала только четвертой и не попала на пьедестал.

После проката произвольной программы Трусова была очень расстроена, она разрыдалась и сказала, что больше не выйдет на лед и ненавидит этот спорт.

Ее программа была очень сложной, хотя Трусовой не удались все элементы, но фигуристка вписала себя в историю, исполнив пять четверных прыжков. Ей поставили 177,13 балла. В короткой программе она не попала в тройку. Щербакова по сумме баллов обошла ее. Третье место заняла японская спортсменка Каори Сакамото.

Бывший тренер Трусовой Евгений Плющенко заявил Sports.ru, что ей нужно менять подход. По его словам, на Олимпиаде надо исполнять только те элементы, которые хорошо получаются.

«То же самое с тройным акселем. Ну не дается он — так не включай в короткую программу! Зачем надеяться на авось?!» — поинтересовался он.

Трусова после короткой программы 15 февраля заявила, что этот элемент обсуждать не собирается и она будет делать его всегда.