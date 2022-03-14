Фигуристка Трусова рассказала, что хочет попробовать себя в других видах спорта

Фигуристка Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать себя в легкой атлетике. Об этом написал ТАСС.

На встрече со спортивной общественностью в ФОК «Олимпийский» в Рязани Трусова ответила на вопрос, какие виды спорта ей интересны роме фигурного катания.

«Попробовать, наверное, хотела бы. Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать. А смотреть мне нравится художественную гимнастику и синхронное плавание, но пробовать я не хочу», — рассказала 17-летняя спортсменка.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем серебряной медали в женском одиночном катании, отметила «Газета.ru». Тогда фигуристка была расстроена вторым местом и в сердцах заявила, что «больше никогда не выйдет на лед».