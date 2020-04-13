Будем запасаться продуктами и бояться отношений. Какие привычки останутся у нас после изоляции

Самоизоляция прививает определенные привычки и меняет интересы людей. Мы заказываем еду онлайн, занимаемся спортом через видеоконференции и очень часто моем руки. Но когда пандемия закончится, какие привычки — хорошие и плохие — останутся с нами?

Забота о здоровье и гигиене

Коронавирус напомнил людям, как важно заботиться о собственном здоровье. Одна из главных составляющих этой концепции — гигиена. Россияне ответственно подходят к мытью рук, пытаются меньше прикасаться к глазам, рту и носу. Теперь многие дезинфицируют квартиры — обрабатывают ручки дверей, регулярно чистят обувь, моют полы.

Подъезды и магазины также обрабатывают дезинфицирующими средствами. Люди ходят в масках, пользуются перчатками, пытаются по минимуму расплачиваться наличными деньгами, чтобы как можно меньше контактировать с посторонними.

Уважать чужое пространство

Во время пандемии во всех магазинах перед кассой есть отметка, призывающая стоящих в очереди покупателей соблюдать расстояние полтора метра друг от друга. Такие же правила не игнорируют пешеходы, стоящие на переходе.

Все мы оказывались в ситуации, когда в метро кто-то начинает кашлять или чихать, не прикрывая рта. Это не только неприлично, но и опасно. Так как коронавирус передается воздушно-капельным путем, эти люди поймут, что нужно всегда прикрывать рот во время кашля или чихания.

Источник фото: Freepik

Покупка продуктов через интернет

Режим самоизоляции разрешает людям без пропуска выходить в ближайший магазин за продуктами. Но некоторые граждане боятся лишний раз пройтись по улице, поэтому выбирают онлайн-магазины и доставку на дом. Курьеры привозят все — от продуктов питания до батареек, колготок и жвачек.

Ажиотаж помогает соответствующим сервисам быстрее развиваться, то есть у них вряд ли будет дефицит товаров. Возможно, после окончания пандемии россияне продолжат выбирать онлайн-сервисы, а не походы по магазинам. Тем более все больше и больше людей приобретают еду онлайн.

Домашние запасы продуктов

Когда коронавирус добрался до России, люди в панике побежали закупаться необходимыми товарами в страхе перед несуществующим дефицитом. В перечень вошли крупы, консервы, туалетная бумага и так далее. Это позволило накопить определенный запас продуктов на случай, если они подорожают.

Вероятно, привычка держать дома пачку гречки и банку консервов про запас надолго останется у наших жителей.

Образование и общение по видео

Занятия в школах и вузах либо отменили, либо перевели в онлайн-плоскость. Теперь студенты сидят на парах по видеосвязи, отправляют домашнюю работу преподавателям по почте и получают те же знания, что и в аудитории. Такой формат позволит даже пожилым учителям освоить новые технологии, а впоследствии перестроить их на современные стандарты смешанного обучения. Это сочетание «живых» семинаров, дистанционных классов и самостоятельного изучения материалов.

Люди в условиях самоизоляции физически не могут организовать личные встречи, то есть увидеться с друзьями — проблема. Чтобы восполнить недостаток в общении, россияне пользуются разными мессенджерами, в том числе с поддержкой видеоконференций.

Одиночество — травма XXI века

Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью на фоне пандемии. В беседе с «360» социальный психолог Алексей Рощин назвал самоизоляцию психологической травмой для людей, которую так или иначе получит каждый.

Этот карантин, тем более что он длится так долго, надо расценить как психологическую травму, которую так или иначе мы все получаем. Это явление беспрецедентное, не зря его многие обозначают как вариацию третьей мировой войны Алексей Рощин.

Без последствий такой формат жизни не обойдется. Даже при внешнем спокойствии людей сложившийся образ жизни выльется в кучу проблем, считает Рощин. В их числе довольно неприятное неврологическое заболевание интимофобия. Это такая болезнь XXI века — боязнь любых близких отношений, причем речь не только о сексе.

«Психологически карантин токсичен в отношении социальной психологии людей, поскольку наши люди и так жаловались, что им не хватает живого общения, что люди кругом холодны, что нет дружбы, что трудно найти любовь, что мучает одиночество. Это раньше было, но получается, что этот коронавирус усиливает это в десятки раз, причем издевательски выворачивает — говорит людям, которые страдают от одиночества, что все правильно, что вы должны страдать», — подметил Рощин.