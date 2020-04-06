Будущее за онлайн-обучением. Как коронавирус изменит российское образование

Из-за карантинных мер временно отменили занятия в школах. В некоторых регионах на следующей неделе учеба возобновляется, но только в дистанционном формате. Рассказываем, что изменилось для российских школьников.

Пандемия коронавируса серьезно влияет на российское образование: из-за карантинных мер учебным заведениям пришлось в спешном порядке перекраивать все расписание и планы работы. Форс-мажор застал врасплох не только учащихся, но и преподавателей, и директоров.

Плюсы и минусы дистанционного обучения

Главная проблема — образовательная система в стране оказалась не готова дистанционному обучению. Да, теоретически современные технологии позволяют проводить онлайн-уроки. Но не все этими технологиями располагают, а в некоторых регионах России нет даже подключения к интернету.

На прошлой неделе и вовсе случились внеплановые каникулы. Так как Владимир Путин объявил неделю нерабочей, занятия в школах пришлось отменить. Во многом это произошло потому, что не все школы в России могут позволить себе перейти на дистанционное обучение. В некоторых учебных заведениях поначалу ввели свободное посещение. Теперь же всех необходимо поставить в равные условия.

Правда, равных условий, видимо, все равно не будет: заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко объявил, что школы могут возобновить занятия с 6 апреля. Но окончательное решение остается за главами регионов. То есть тем регионам, которые не готовы обеспечить дистанционные занятия, придется наверстывать учебный план уже после карантина. В министерстве не исключили, что учебный год может быть продлен.

Но дело не только в техническом обеспечении. Для онлайн-занятий требуются другие образовательные методы, которые знают не все преподаватели. Как, например, организовать контрольную по «скайпу»?

Министерство просвещения вместе с министерством науки и образования готовят методические указания по электронному образованию. Нужен ряд нормативных документов, который позволит действовать по единой схеме. Ольга Пилипенко депутат Госдумы, член Комитета по образованию и науке.

По словам Пилипенко, возможность обеспечить дистанционное обучение — это один из обязательных пунктов при лицензировании образовательного учреждения. В лицензии же прописываются и требования, по которым должны проходить дистанционные занятия. Но на бумаге написано одно, а в жизни у большинства школьных учителей до этого не было необходимости полностью подстраиваться под онлайн-формат. Поэтому российским педагогам еще предстоит осваиваться в электронном образовании.

Может быть даже, коронавирус таким образом ускорит прогресс наших образовательных технологий. Об этом сказала и Виктория Юркевич, заведующая лабораторией образовательных стратегий развития одаренности.

Будущее образования — за дистанционным обучением. То, что сейчас обстоятельства вынуждают учителей осваивать новые технологии — огромный плюс Виктория Юркевич профессор, заведующая лабораторией образовательных стратегий развития одаренности, кандидат психологических наук.

По ее словам, после пандемии страна сможет лучше перестроиться на современные стандарты так называемого «смешанного обучения» — это сочетание «живых» семинаров, дистанционных классов и самостоятельного изучения материалов.

Что ждет школьников?

Но все это хорошо в отдаленной перспективе. А что сейчас делать школьникам? Особенно трудное положение у выпускников — ЕГЭ на носу, надо определяться с поступлением, а как учиться в новых условиях, непонятно.

Да и к чему готовиться? Будущее туманно, неизвестно еще, как страна справится с кризисом, какие профессии будут востребованы после эпидемии. Все это оказывает не лучшее психологическое воздействие на старшеклассников и сбивает темп подготовки к экзаменам.

По словам Юркевич, для учеников это тоже стимул к развитию — в первую очередь, шанс научиться получать знания самостоятельно.

В интернете сейчас материалов для подготовки к ЕГЭ предостаточно. У энергичных учеников, умеющих заниматься дома, не будет проблем с образованием Виктория Юркевич профессор, заведующая лабораторией образовательных стратегий развития одаренности, кандидат психологических наук.

Это довольно жесткий естественный отбор для старшеклассников. Тем более ЕГЭ уже перенесли на две недели, а поступление, вероятно, отложат до середины августа. Таким образом, перед началом нового учебного года в университете не останется времени на отдых.

Но не меньше трудностей карантин создает и для учеников младших классов — детей, у которых психика еще только формируется. Многим из них сложно сконцентрироваться на домашних занятиях и заставить себя учиться в период карантина. И здесь, по мнению психолога Светланы Морозовой, родители должны помочь своему ребенку адаптироваться к новым условиям.

Когда родители теряют работу, все в напряжении, и это передается детям. Но если в семье все спокойно, то и ребенку легче учиться Светлана Морозова детский и семейный психолог.

Так что главное сейчас — не унывать и использовать положительные стороны домашнего обучения. Кризис — это еще не конец света. Пандемия рано или поздно закончится, а знания останутся. Это важно понимать как школьникам, так и их родителям.