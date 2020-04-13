Россияне стали чаще покупать еду онлайн. Но поход в обычные магазины все равно намного популярнее

Коронавирус повлиял на манеру россиян ходить за покупками. Теперь они чаще заказывают продукты онлайн, предпочитая не посещать супермаркеты. Специалисты полагают, что интернет-торговля частично компенсирует падение по другим каналам.

Спрос на онлайн-покупки газете «Ведомости» подтвердили опрошенные производители. Пока что на интернет приходится только небольшая часть продаж производителей.

Из-за роста потребности в доставке некоторые предприятия увеличили парк автомобилей, чтобы отправлять к покупателям курьеров. Так пришлось поступить, например, выпускающей мороженое и молочную продукцию ГК «Чистая линия» и липецкому производителю «Долина овощей». На 35% выросли продажи кондитерской фабрики «Победа», а выручка ее интернет-магазина — на 90%.

Если у компаний нет собственных интернет-площадок, то они начинают сотрудничать с маркетплейсами и тоже замечают рост спроса.

В 2019 году в России продажи еды онлайн выросли на 41% и составили 124,9 миллиарда рублей. В Ассоциации компаний интернет-торговли подсчитали, что пока что в стране через Сеть продается только 0,8% еды.

Потребитель зачастую выбирает магазины с широким ассортиментом, а не производителей, у которых предложения ограничены.