Россияне стали чаще покупать еду онлайн. Но поход в обычные магазины все равно намного популярнее
Спрос на онлайн-покупки газете «Ведомости» подтвердили опрошенные производители. Пока что на интернет приходится только небольшая часть продаж производителей.
Из-за роста потребности в доставке некоторые предприятия увеличили парк автомобилей, чтобы отправлять к покупателям курьеров. Так пришлось поступить, например, выпускающей мороженое и молочную продукцию ГК «Чистая линия» и липецкому производителю «Долина овощей». На 35% выросли продажи кондитерской фабрики «Победа», а выручка ее интернет-магазина — на 90%.
Если у компаний нет собственных интернет-площадок, то они начинают сотрудничать с маркетплейсами и тоже замечают рост спроса.
В 2019 году в России продажи еды онлайн выросли на 41% и составили 124,9 миллиарда рублей. В Ассоциации компаний интернет-торговли подсчитали, что пока что в стране через Сеть продается только 0,8% еды.
Потребитель зачастую выбирает магазины с широким ассортиментом, а не производителей, у которых предложения ограничены.