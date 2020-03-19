Закупиться продуктами без паники. Отвечаем на главные вопросы о несуществующем дефиците

Появление страха перед пустыми полками магазинов очень похоже на эпидемию. Сначала одни начинают массово скупать крупы, консервы и макароны. В тот же день, пока работники не успели выложить новый товар, приходят новые покупатели и, увидев пустые прилавки, начинают так же массово скупать все продукты. Но никаких причин для ажиотажа нет, а продуктовый дефицит россиянам не грозит. Почему? Давайте разберемся.

Главные вопросы

Откуда берутся продукты в магазинах?

Торговые сети владеют огромными распределительными складами, куда доставляют продукты. Там они хранятся при специальной температуре. Руководство магазина каждый день посылает заявку на новую поставку. Работники склада формируют груз, и фуры развозят товары по торговым точкам. Несмотря на выросший в разы спрос на продукты, склады используются не в полную мощность. К примеру, склад «Пятерочки» в Подмосковье заполнен только на 80%. То есть он может принимать еще больше товаров, чтобы потом направлять их в магазины.

Почему в некоторых магазинах полки пустые?

Обычно полки пустеют к вечеру. Из-за начавшегося продуктового ажиотажа в некоторых магазинах сотрудники просто не успевают заполнять полки. В магазин можно зайти утром и убедиться, что все товары на месте. В гипермаркетах есть собственные склады, где находятся продукты долгого хранения. Обычно это месячный запас. Если он подходит к концу, на распределительный склад отправляется заявка. Но чтобы собрать фуру и доставить новую партию товара в магазин, нужно время. Обычно это занимает менее суток. Из-за резко выросшего спроса сети не успели пересмотреть свою логистику. Поэтому происходят задержки.

Если поставщик подведет и не поставит товар на склад?

Тогда торговая сеть найдет другого поставщика. А пока будет поставлять товары из старой партии с распределительного склада. На сегодняшний день конкуренция между производителями продуктов питания в России велика. Производителей и поставщиков много, так что выбрать есть из кого. При этом 98% продуктов, которые представлены на полках в магазинах, отечественного производства. Так что удовлетворять спрос покупателей продуктовые магазины смогут очень долго.

Цены на продукты вырастут?

Министерство промышленности и торговли России сегодня договорилось с производителями и торговыми сетями, чтобы цены на отечественные продукты не повышались. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что с предпринимателями, которые без особых оснований повысят цены на свои товары, будут разбираться Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба.

Регионы принимают меры

После того как жители Московской области пожаловались на пустые полки в продуктовых магазинах, губернатор Андрей Воробьев поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Андрею Разину узнать причину.

Глава ведомства приехал на склад «Гиперглобус», где обнаружил, что никаких перебоев с продуктами быть просто не может.

Все полки на складе забиты продуктами, которые фуры доставляют в магазины. Из-за повышенного спроса на складе увеличился объем и работники перешли на круглосуточный режим работы.

Из-за того, что спрос на товары увеличился, а логистику по доставке пересмотреть просто не успели, некоторые продукты в магазины действительно привозят с задержкой. Но никакого дефицита нет.

А вот покупать и хранить продукты дома — практика не очень хорошая. Создать правильный температурный режим и обеспечить сухой воздух для тех же круп в доме или квартире практически нереально.

Об этом же говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он призывал жителей не покупать слишком много продуктов, потому что они испортятся. Дефицита товаров в магазинах не будет. Так что и беспокоиться не о чем.