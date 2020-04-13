Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью на фоне пандемии

Россияне стали чаще обращаться за помощью к психологам. В условиях самоизоляции поддержка специалистов, как оказалось, зачастую требуется пожилым людям и женщинам. На горячую линию Минздрава из-за коронавируса обращаются в 15-20% случаев.

Главный внештатный психиатр Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Зураб Кекелидзе заметил, что из-за пандемии число обращений жителей РФ за психологической помощью растет. Об этом он рассказал в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

Звонки поступают от пожилых людей. Они испытывают чувство тревоги и меньше общаются с привычным окружением из-за самоизоляции. Обращаются на горячую линию и женщины, у которых есть семья и дети.

«Интересуются, какие надо предпринимать меры для того, чтобы уберечь детей», — пояснил Кекелидзе.

По словам психиатра, число обращений выросло. На одну горячую линию медико-психологической помощи в стуки поступают 96 звонков. С каждым из звонящих беседуют специалисты, выясняют, что беспокоит человека.

«Если раньше не было никаких звонков по коронавирусу, теперь их где-то 15-20%», — заметил специалист.

Пик коронавируса в России, полагают ученые, может прийтись на конец апреля — начало мая. Сейчас в стране 18 328 подтвержденных случаев COVID-19.