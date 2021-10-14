Пермский стрелок пришел в себя и попал в СИЗО на инвалидной коляске. Увечья его не освободят

Тимура Бекмансурова отправили в СИЗО на два месяца. На суде он признал свою вину. Несмотря на инвалидность, он должен находиться под стражей. Если же состояние ухудшится, то стрелка отправят в больницу, где он будет под стражей.

Суд избрал меру пресечения Тимуру Бекмансурову, которого задержали после массового убийства в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Ему предъявили обвинение по особо тяжкой статье и отправили в следственный изолятор до 13 декабря.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе, в результате чего погибли шесть человек и 47 получили ранения. Его остановил сотрудник ДПС. Он ранил Бекмансурова, которого позже в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Врачи ампутировали ему голень и извлекли пули.

Судебное заседание было выездным и проходило в краевой больнице, где лежал стрелок. Когда состояние Бекмансурова стабилизировалось, ему решили избрать меру пресечения. В зал суда стрелка завезли на инвалидной коляске, он разговаривал с трудом.

Бекмансуров в полном объеме признал свою вину и заявил, что согласен с арестом, написало издание 59.ru.

Ограничения не снимут

Бекмансуров будет находиться в СИЗО в условиях амбулаторного лечения. Несмотря на плохое состояние здоровья, ему не могут смягчить меру пресечения. Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий напомнил «360», что в любом следственном изоляторе есть медицинское подразделение и отдельная больничная комната, где могут оказывать любую врачебную помощь. Не взять под стражу могут только при одном условии.

Основанием может быть только состояние, когда человек практически не способен выполнять свои функции Владимир Новицкий.

Новицкий отметил, что другое решение вызвало бы в данной ситуации возмущение общественности. Эксперт предположил, что суд также обращал внимание на общественное мнение.

Если же состояние стрелка ухудшится или ему понадобится медицинская помощь, то меру пресечения не снимут. По словам Владимира Новицкого, при ухудшении состояния его могут доставить в обычное медицинское учреждение, где будет обеспечена изоляция.

«Там будут установлены временные устройства на окна, на двери и будет установлен пост», — добавил Новицкий.

Приговор, несмотря на инвалидность

Бекмансурова могут приговорить к пожизненному лишению свободы за его действия. Не исключено, что стрелку инкриминируют не массовое убийство, а теракт. Его инвалидность не смягчит приговор.

В российских тюрьмах полно инвалидов. Один из известных примеров — бывший мэр Махачкалы Саид Амиров. Он может передвигаться только на инвалидной коляске, тем не менее ему не дали никаких послаблений. Инвалидов в тюрьмах отправляют в отдельный отряд, где для них подбирают посильную работу.

Под стражу нельзя отправлять, только если у человека есть заболевания, которые препятствуют тюремному заключению. Если при медицинском обследовании такие болезни обнаружатся, то человека освободят от ответственности.