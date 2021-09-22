Инвалид за решеткой. Если пермского стрелка признают вменяемым, его ждет пожизненный срок и пенсия

Пермскому стрелку ампутировали ногу, но, если Тимур Бекмансуров выживет, это не повлияет на приговор суда. У напавшего на ПГНИУ есть все шансы провести остаток жизни в колонии. Также убийце шести человек государство будет выплачивать пенсию по инвалидности и выдавать дополнительное питание.

Как сообщили в Минздраве Пермского края, врачи ампутировали часть голени Тимуру Бекмансурову, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Он был ранен младшим лейтенантом ДПС Константином Калининым, который в числе первых прибыл на место стрельбы в университете.

Когда полицейский вошел в главный корпус здания, то попал под огонь Бекмансурова и, стреляя в ответ, обезвредил 18-летнего студента. Младший лейтенант сразу же оказал раненому первую помощь. Позднее стрелка отвезли в больницу, прооперировали и перевели в реанимацию. На этаже дежурит усиленная охрана.

Помимо ампутированной выше колена левой ноги (из-за повреждения сосудистого пучка), у Бекмансурова перелом малоберцовой кости с повреждением большеберцовой артерии, задеты легкое, печень, кишечник и мочеточник. Пермский стрелок до сих пор находится на ИВЛ, сообщил «МК».

Какой приговор ждет Бекмансурова

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников предположил, что Тимуру Бекмансурову вынесут приговор о пожизненном лишении свободы. В разговоре с «360» он отметил, что, учитывая тяжесть преступления, на другое наказание рассчитывать не придется.

«Другой вопрос — признают ли нападавшего вменяемым. На мой взгляд, он хорошо понимал, что делает. Он готовился: получал лицензию, собирал патроны. Ему нужно инкриминировать не массовые убийства, а теракт. Он же сам говорил, что готов убивать как угодно. Это новый формат террориста», — сказал Иван Мельников.

Он пояснил, что, скорее всего, пермского стрелка отправят в колонию для пожизненно осужденных. Яркий пример заключенного с инвалидностью — бывший мэр Махачкалы Саид Амиров. После покушения он потерял возможность ходить, передвигается на инвалидной коляске, но никаких послаблений не получил и сейчас отбывает наказание.

Инвалидов в колониях достаточно

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал «360», что, согласно постановлению правительства РФ, существуют перечни заболеваний, при которых нельзя отправлять человека под стражу и которые препятствуют отбыванию наказания.

«Если, например, человек находится под стражей, но имеет такие серьезные заболевания, он должен пройти установленную процедуру медицинского обследования. Если у него обнаружат заболевания из установленных перечней, материалы по его делу передадут в суд и человека освободят от ответственности», — пояснил Василий Макиенко.

Он также уточнил, что Тимура Бекмансурова наверняка направят на психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. После обследования врачи вынесут вердикт о вменяемости.

«У нас по колониям всяких безруких-безногих достаточно — это не является препятствием. Будет ходить на протезе или на костылях. Инвалидов в колониях, как правило, определяют в отдельный отряд, для них находят посильную работу. Но наказание есть наказание, вор должен сидеть в тюрьме», — процитировал киноклассику Василий Макиенко.

Стрелок получит пенсию и молоко

Если нападавший выживет, суда он почти наверняка будет дожидаться в тюремной больнице московской «Матросской тишины», сказала «МК» член ОНК Ева Меркачева. Несмотря на ампутацию ноги, Бекмансурову грозит заключение в одной из семи колоний для пожизненно осужденных.

По словам Меркачевой, инвалидов помещают в обычную камеру с дееспособными осужденными. Также Бекмансурову назначат пенсию по инвалидности, которую он по закону не сможет тратить на возмещение вреда потерпевшим — только на товары в местном магазине. Работать стрелок тоже, скорее всего, не сможет.

Для инвалидов в тюрьме предусмотрено дополнительное питание: два лишних яйца и стакан молока. Кроме того, можно в течение дня лежать и при желании отказываться от прогулки. Ева Меркачева отметила, что сейчас в российских тюрьмах содержатся порядка 20 тысяч заключенных с разной формой инвалидности.