Пермского стрелка в инвалидной коляске привезли на заседание суда в больнице

Дзержинский районный суд Перми приехал в больницу к Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в местном вузе. На этом выездном заседании стрелку выберут меру пресечения. Как сообщило издание 59.ru, подсудимый сидит в инвалидной коляске и едва может разговаривать.

Следователь подал ходатайство, чтобы Бекмансурова отправили в СИЗО. Он подчеркнул, что обвиняемого уже допросили и он полностью признал свою вину.

Стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимур Бекмансуров устроил 20 сентября. От его рук погибли шесть человек, 47 получили ранения.

Остановил стрелка сотрудник ДПС, который ранил молодого человека. Бекмансурова в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи провели ампутацию голени и извлекли из тела несколько пуль. Против стрелка завели уголовное дело об убийстве, совершенном опасным способом.