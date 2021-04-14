Подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего в фитнес-клубе признал свою вину

Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова в фитнес-клубе в «Алых парусах» признал свою вину. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«Да, мужчина признал вину», — цитирует Иванову РИА «Новости». По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, на допросе он заявил, что решился на преступление не из-за денег, а на фоне личного конфликта.

14 апреля в СК сообщили, что силовики задержали подозреваемого в убийстве Гейдарова. В его доме сейчас проходят обыски.

12 апреля от следственного ведомства поступило сообщение, что в фитнес-центре на северо-западе Москвы неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Следователи завели дело по уголовным статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия».

Позже стало известно, что погиб Али Гейдаров, известный в криминальных кругах как Альберт Рыжий. Перед смертью он занимался на тренажере. Гейдаров в прошлом году вышел из колонии по УДО, где отбывал срок за грабеж. На его жизнь покушались несколько раз.

Момент убийства попал в объектив камеры видеонаблюдения.