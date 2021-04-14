Демонстративная расправа. Убийца Альберта Рыжего не собирался прятаться

В столичном фитнес-центре застрелили вора в законе Альберта Рыжего. Его предполагаемым убийцей СМИ назвали некоего Талеха Оручева. К преступлению он тщательно готовился, а потом быстро скрылся. Что известно о мужчине, выяснил «360».

Убийство в фитнес-клубе в «Алых парусах» произошло 12 апреля. Али Гейдаров, известный в криминальных кругах как Альберт Рыжий, погиб на беговой дорожке. Киллер выстрелил в него сзади, быстрым шагом вышел из помещения и уехал на автобусе.

Решимость без «большой квалификации»

Камеры фитнес-центра засняли подтянутого парня, одетого в черную футболку. К своей жертве он подошел спокойно и сделал несколько выстрелов из пистолета-пулемета, уточнила «Газета.ru», не забыв про контрольный в голову.

Бывший сотрудник уголовного розыска МВД России, полковник полиции в отставке Петр Скобликов в беседе с «360» назвал действия убийцы составляющими определенного плана.

«Человек открыто, не таясь, в темпе „бег трусцой“ скрывался с места происшествия. Это был просто элемент плана. Нельзя войти в фитнес-центр, прикрывая лицо банданой или чем-то еще. Поэтому он вошел так, как должен был выглядеть, чтобы не было препятствий для входа», — сказал он.

Чтобы стрелять в спину с расстояния полутора метров, большой квалификации не требуется. Требуется решимость. Она была. Чем она обусловлена — приемом наркотиков или каким-то внутренним психическим состоянием, расчетом, крупными деньгами, которые пообещали, зависимостью от организатора преступления, — покажет время Петр Скобликов полковник полиции в отставке.

У киллера было достаточно времени, чтобы скрыться. Скобликов предположил, что с момента совершения преступления до прибытия на место сотрудников правоохранительных органов прошло минимум полчаса.

«Сначала поступил сигнал в полицию. Затем сотрудники прибыли на место, провели необходимые оперативно-следственные мероприятия, посмотрели видеоизображение убийцы и стали искать. <…> За это время этот человек может уехать на автомобиле или общественном транспорте, прикрываясь бейсболкой с козырьком и так далее», — пояснил бывший сотрудник уголовного розыска.

Свою внешность, добавил Скобликов, преступник не скрывал. Не исключено, что его поведение носило демонстративный характер.

«Это деяние имеет признаки демонстрационного преступления. <…> Он знал, что его увидят и чуть позже опознают, установят личность. Вероятно, есть какой-то план. Например, он скроется за границу. Или его убьют, или он покончит жизнь самоубийством, или сдастся правоохранительным органам и сделает соответствующее заявление», — предположил дальнейшее развитие событий полковник в отставке.

Шансы поймать преступника он назвал неплохими: высока вероятность установления его личности.

Скрытный бойфренд с неприязнью к фото

Скобликов оказался прав. Предполагаемого убийцу Альберта Рыжего, написал Mash, задержали 13 апреля. Операцию провели столичные следователи вместе с коллегами из МВД и ФСБ. В доме 37-летнего подозреваемого проводят обыски.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что в полицейских ориентировках указано имя некоего уроженца Азербайджана Талеха Намика Оглы Оручева.

Мужчина, уточнил сайт Vesti.ru, готовился к преступлению довольно долго. Чтобы подобраться к жертве поближе, он якобы не один месяц снимал квартиру в ЖК «Алые Паруса» и намеренно ходил с криминальным авторитетом в один фитнес-клуб — чтобы досконально выучить распорядок дня Рыжего.

Эксперт по безопасности Петр Фефелов назвал две предполагаемых версии убийства вора в законе. Первая — Оручеву кто-то поручил это сделать.

«Это так называемые торпеды. Им дали задание, и они идут его выполняют. Вторая версия — это человек, который принял для себя решение. Несмотря ни на что, он понимает, что действует открыто. Возможно, имеется какая-то личная обида», — сказал он.

О самом Оручеве мало что известно. Его девушка рассказала Life, что появлялся Талех дома редко и был довольно скрытным. Фотографировать себя запрещал, удалял переписки в мессенджерах и особенно никуда не ходил за пределы района, где снимал жилье.

У задержанного киллера, написал Telegram-канал «112», нашли поддельные документы. Мужчину готовятся доставить в следственный отдел.