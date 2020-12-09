СК раскрыл мотив убийства вора в законе Япончика

«Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 1980-е годы, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», — приводит издание слова Рассохова.

Собеседник уточнил, что информации о причастности обвиняемых в убийстве Япончика к смерти Деда Хасана нет. Рассохов отметил, что по горячим следам раскрыть убийство Япончика не удалось из-за несовершенства техники. Позже при помощи современных средств криминалистики и молекулярной генетики удалось выйти на подозреваемых. Всех причастных к организации и совершению убийства установили. Четырех из них арестовали, остальных ищут.

Япончика ранили из снайперской винтовки СВД на выходе из ресторана «Тайский слон» в Москве в июле 2009 года. Через несколько месяцев Иваньков умер.