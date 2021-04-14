«Он меня ругал»: появилось видео с подозреваемым в убийстве Альберта Рыжего сразу после задержания

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве Али Гейдарова (Альберта Рыжего) в фитнес-клубе в «Алых парусах». Оперативное видео, которое сняли сразу после спецоперации, оказалось в распоряжении «360».

Задержанный говорит, что убил Альберта Рыжего не за деньги. По словам мужчины, вор в законе его ругал.

12 апреля в фитнес-центре на северо-западе Москвы неизвестный застрелил Али Гейдарова, известного в криминальных кругах как Альберт Рыжий, и скрылся. Через день подозреваемого в убийстве криминального авторитета задержали в квартире дома рядом с «Алыми парусами», где произошло убийство. Следователи завели дело по уголовным статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия».

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что мужчина на допросе признал свою вину.