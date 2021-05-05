«Нас уже приковали к позорному столбу». Отношения России и ЕС дошли до критической точки

Посла России вызвали в МИД Франции. Российские дипломаты назвали это частью согласованного демарша Евросоюза. Отношения России с Европой становятся все более непростыми. Специалисты говорят о возращении времен холодной войны. При этом решение они видят лишь в отделении ЕС от США, заложниками которых стали европейцы.

Европейский демарш

О вызове посла Алексея Мешкова в Министерство иностранных дел Франции высказались в российской дипмиссии в Париже.

«Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — процитировало РИА «Новости» заявление МИД РФ.

При этом в пресс-службе отметили, что российский посол разъяснил французским коллегам происходящее. Он подчеркнул, что ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны закрыли целому ряду российских официальных лиц.

Ранее на встрече во французском внешнеполитическом ведомстве дипломату выразили осуждение из-за санкций Москвы против европейских чиновников. В МИД Франции озабочены указом Владимира Путина, который ограничивает наем сотрудников в дипломатические представительства недружественных государств.

Отношения зашли в тупик

Отношения России и Евросоюза «зашли в тупик». Об этом «360» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

«Российская сторона долго терпела, пытаясь призвать к какой-то разумной практичной позиции ЕС, но этого не получилось. После визита сюда Жозепа Борреля отношения усугубились, потому что Боррель посчитал, что его здесь оскорбили. Причем непонятно почему. В оправдание своих слов он сказал, что российская сторона приняла решение о высылке трех дипломатов ЕС. Якобы это по дипломатических канонам очень оскорбительное действие», — сказал Федоров.

Ответные меры России почему-то всегда вызывают очень бурную реакцию со стороны Европы. По мнению Федорова, рассчитывать на конструктивный диалог в ближайшее время не приходится, особенно с учетом того, что Европарламент «перешел все границы».

Нас уже приковали к позорному столбу, всячески клеймят, позорят, причем в Европарламенте примерный расклад сил: 70% — откровенные русофобы, 30% вряд ли как-то могут исправить ситуацию. <…> Но надо понимать, что это чисто сотрясение воздуха Сергей Федоров эксперт по Франции.

С этим согласен и другой собеседник «360» — заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. По его словам, сейчас отношения России и ЕС находятся на одной из самых низких точек.

«Мне кажется, что скоро такое понятие, как новый железный занавес, холодная война между Западом и Россий, в том числе и ЕС как частью Запада, вполне вероятно», — сказал он.

Без перспектив

По словам Данюка, импульс к еще большему похолоданию придают страны Запада. Однако говорить, что ЕС имеет единый вектор в отношениях с Россией, не приходится. Есть группа стран, которые являются зачинщиками всевозможных провокаций. Речь идет о Прибалтике, Польше и Чехии.

При этом есть старые европейские демократии, которые задают тон, но в силу объективных обстоятельств иногда поддерживают антироссийскую линию. В этом контексте речь идет о Франции, Германии, Италии и так далее.

Объективно Европа заинтересована в том, чтобы Россия изменила свою позицию: отказалась бы от суверенной внешней политики и максимально свободно разрешала бы вмешиваться во внутриполитические дела, что и было в 90-е годы, в начале 2000-х Никита Данюк член Общественной палаты РФ.

По его словам, все это может привести Россию к ситуации, в которой был СССР. Наладить отношения между РФ и ЕС возможно, только если Европа станет проводить политику в своих интересах, а не в интересах США, заложником которых стала.

Федоров же готов предположить, что ЕС умерит свою русофобскую риторику после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным, который должен состояться летом. Но ожидать от этих переговоров компромисса тоже не приходится.

«К сожалению, перспектив в отношениях с ЕС не наблюдается. Во многом судьба этих отношений будет зависеть от решения кризиса на Украине. Думаю, что рассчитывать на продвижение Минских соглашений вперед [не приходится]. Никто в это не верит. <…> Это может еще сильнее обострить наши отношения с ЕС. Хотя любой кризис несет в себе надежду на его преодоление. Будем надеяться, что удастся пройти этот сложный период без кровопролития и восстановить отношения с европейскими партнерами», — подчеркнул Федоров.

Как это отразится на жителях России

При этом Федоров считает, что простым россиянам пока опасаться нечего. Скорее всего, все это напряжение в отношениях России и ЕС не осложнит жизнь тем, кто захочет поехать в Европу.

«Хотя бы потому, что российские туристы приносят значительные доходы принимающим странам. <…> В силу чисто рациональных причин. Российские туристы оставляют в этих странах немалые средства, путешествуя по этим странам, посещая там музеи, рестораны и так далее. Европа заинтересована в восстановлении туристических контактов», — заключил собеседник.