Боррель осудил Россию за «подрывную деятельность». Захарова назвала его заявление чушью

Москву призвали прекратить деятельность, угрожающую безопасности и стабильности стран Европы. В противном случае в Евросоюзе пригрозили решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб».

С таким заявлением выступил на фоне конфликта Чехии и России глава евродипломатии Жозеп Боррель, которого процитировало РИА «Новости».

«ЕС решительно осуждает незаконную деятельность на территории Чехии, которая спровоцировала взрывы в Врбетице в 2014 году. ЕС крайне серьезно относится к выводам чешских властей, основанным на тщательном расследовании причастности сотрудников российских спецслужб», — сказал он.

Боррель от лица Евросоюза выразил полную солидарность с Прагой в ее стремлении привлечь виновных к ответственности и осудил непропорциональную реакцию России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на его заявление в Facebook.

«На эту чушь мы уже отвечали. Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран-членов: где, сколько, что делают», — написала Захарова.

Ранее чешские власти без предъявления доказательств обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Они выслали из страны 18 дипломатов. В ответ Москва отправила домой 20 сотрудников чешской дипмиссии.