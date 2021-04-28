«Мелкие пакости» Восточной Европы. Как власти некоторых стран повышают градус русофобии

Болгария заподозрила шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах в период с 2011 по 2020 год. Также проверяется взаимосвязь между взрывами в Болгарии и чешской деревне Врбетице. В последних недавно Прага также обвинила россиян. Так в Восточной Европе укрепляют русофобию, уверены политологи.

О подозрении россиян сообщила на брифинге официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — процитировали ее в ТАСС.

При этом принадлежали заводы болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. По версии прокуратуры Болгарии, покушение на него было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года. Его якобы пытались отравить фосфорорганическим веществом. По этому делу также подозревают россиян. Гебрев поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.

При этом компания Гебрева назвала «абсолютной ложью» данные прокуратуры Болгарии по делу о взрывах. Она обвинила ведомство в искажении фактов. Боеприпасы на взорванных складах не предназначались для экспорта, заявили представители фирмы. Они также опровергли, что взрыв на складе «ВМЗ-Сопот» имеет какое-то отношение к их работе.

«Эту ложь легко установить с помощью существующих документов», — подчеркнули в компании Гебрева.

Мода на обвинения России и высылку дипломатов

Ранее, 15 апреля, американская сторона объявила о высылке 10 российских дипломатов, якобы среди них сотрудники российской разведки. После этого о высылке объявили Польша и Чехия.

Последняя выслала 18 российских дипломатов. По данным местных властей, все они — сотрудники разведки. Также Прага обвинила россиян в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице семь лет назад. После этого Чехия призвала ЕС и НАТО к коллективной высылке российских дипломатов в знак солидарности.

Российская сторона в ответ на действия США, Польши и Чехии объявила о высылке ряда дипломатов, представляющих эти страны. А 28 апреля Москва сообщила о высылке сотрудников других посольств государств Восточной Европы: Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Это также произошло в ответ на аналогичные действия этих стран.

«Мелкие пакости» стран Восточной Европы

Действия властей государств, высылающих российских дипломатов и обвиняющих Россию во взрывах семи- и десятилетней давности, депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал «мелкими пакостями». В разговоре с «360» он пояснил, что как только к власти приходят антироссийские силы, начинается такого рода акционизм.

Корень зла заключается в том, что все эти силы приходят к власти не самостоятельно, не спонтанно, а продуманно, организованно, целенаправленно, со стороны заокеанских кураторов. <…> Есть в мире система, которая целенаправленно воспитывает и выводит на политический паркет сторонников своей идеологии Вальдемар Гердт депутат бундестага.

«Работа по укреплению русофобии»

Цель, которой хотят достичь страны Восточной Европы, — создать громкий медийный скандал с участием России. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог, журналист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Мы видим эту стратегию в Словакии, мы видим эту позицию в Чехии, сейчас мы видим эту же стратегию в Болгарии, где сейчас Россию будут обвинять в том, что она спровоцировала, устроила теракт на территории суверенной и независимой Болгарии. Это системная работа по укреплению русофобии в странах Восточной Европы, которые еще не до конца русофобские Геворг Мирзаян политолог.

По словам собеседника «360», сейчас эта стратегия стала крайне важна, так как на фоне пандемии и некоторого спада обсуждения конфликта на Украине случаются сбои в проведении русофобской политики.

«Если в Прибалтике или Польше эти пробуксовки не настолько опасны, потому что там русофобия системная, на государственном уровне, то в Чехии, Словакии, Венгрии все не так хорошо», — отметил Мирзаян.

Западной Европе русофобия невыгодна

Западная Европа же не поддерживает эту риторику сразу по нескольким причинам. Во-первых, Франции, Германии и другим странам этого региона нет дела до призывов Чехии выслать российских дипломатов. В этом уверен политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Старой Европе плевать на крики Чехии. Она официально исключена из списка развитых стран. С точки зрения Старой Европы этой страны нет», — пояснил собеседник «360».

Более того, Западной Европе, особенно Германии, сейчас попросту невыгодно укрепление русофобии в ЕС.

«Все эти новые скандалы в отношении взрывов, терактов и так далее — это гвоздики против „Северного потока — 2“, который Германия в целом хочет сохранить и защитить», — заключил собеседник.