Вызов российского посла в МИД Франции сочли частью демарша

Французский МИД вызвал посла РФ Алексея Мешкова. В российской дипмиссии пояснили, что санкции против европейских чиновников продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта.

Позицию Парижа российская сторона назвала частью согласованного странами ЕС демарша, уточнило РИА «Новости». А содержание беседы с Мешковым во многом оказалось аналогичным со сделанным представителю РФ при ЕС заявлением.

«Посол <…> особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц», — отметили в посольстве.

На встрече во французском внешнеполитическом ведомстве Мешков заметил, что власти ЕС не один раз проигнорировали призывы Москвы отказаться от различных ограничительных списков.

«Что же касается указа президента от 23 апреля, то там совершенно четко определяется, что соответствующие меры будут приниматься именно в ответ на недружественные действия иностранных государств», — сказали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что каждое государство само решает, «проводить или не проводить недружественную в отношении России линию».

Французский МИД осудил санкции Москвы против чиновников из Европы и заметил, что они вряд ли позволят снизить напряженность. Озабоченность у дипломатов также вызвал указ президента России об ограничении найма сотрудников в дипломатические представительства недружественных государств.