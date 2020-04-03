В деле Влада Бахова новые подробности. Родители начали свое расследование и уверены — сын был убит
29 января 2020 года родители пропавшего под Смоленском подростка Влада Бахова приехали на прием к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. До этого следствие по делу об исчезновении их сына шло уже девять месяцев, но никакого продвижения не было.
Прямо перед визитом к Бастрыкину в Демидовском лесу, где пропал парень, были найдены останки. До этого в деле было много странных несостыковок. Золотая молодежь, с которой отрывался подросток в свой последний вечер, сначала рассказывала разные версии случившегося, а потом дружно замолчала о произошедшем, высокопоставленные родители большинства из ребят запретили отпрыскам говорить на эту тему.
Странности дела
При этом один из родителей, местный полицейский, приезжал в Демидовский лес в день пропажи Влада, чтобы забрать компанию и увезти в город, на другую вечеринку. В этот момент Влада с ними уже не было, а наутро, когда на поляну для пикников приехал наряд, от прошедшей бурной ночи не было и следа. Не осталось и вещей Влада, которые тот, по показаниям самих детей, оставил на поляне перед тем, как пьяным уйти в неопределенном направлении.
После этого был еще ряд моментов, которые вызывали все новые вопросы к странному делу. Так, Андрей Малахов снимал серию передач «Прямой эфир» об исчезновении подростка и проводил собственное расследование. Как раз накануне выхода одной из серий во всем Демидове отключили электричество.
Само тело подростка нашли ровно в день визита родителей Влада к главе СК. Останки были в канале рядом с озером, совсем недалеко от беседки, в которой весь вечер веселились подростки и от которой Влад якобы ушел. Эту местность уже не раз прочесывали полиция, спасательные отряды, волонтеры, даже сами родители Влада.
Больше того, один из участников программы, водолаз Роман Краснощеков, участвовавший в поисках мальчика, рассказал журналистам о том, что его просили сфальсифицировать результаты поисков в местных водоемах.
После этого его пытались засудить за хранение и изготовление взрывчатых веществ, а чуть раньше его любимая собака подорвалась на растяжке у его дома. Сам Роман и многие другие считают, что это было местью за то, что он рассказал в «Прямом эфире».
Новые подробности
После того, как следователи покинули место, где было найдено тело, туда вернулись волонтеры поисково-спасательного отряда вместе с отчимом Влада и обнаружили, что полиция даже не удосужилась собрать все улики — на болоте остались кости.
В середине февраля этого года родители Влада получили результаты экспертизы: останки, найденные в Демидовском лесу, действительно принадлежали их сыну. Об этом мать мальчика Анастасия сообщила на своей странице «ВКонтакте».
На протяжении нескольких месяцев семья Влада и тысячи неравнодушных людей участвовали во флешмобах, выходили на улицы с требованиями провести честное расследование пропажи и гибели подростка. Сейчас родители Влада просто не могут больше молчать.
В начале февраля отец мальчика Андрей вернулся на то место, где по всплывшим в канале кроссовкам нашли тело Влада. Буквально в двух метрах он обнаружил то, что пропустила команда следователей, — футболку подростка, уже вмерзшую в землю. Позже на ней нашли пятна, семья уверена, что это кровь Влада.
После этой находки мужчина записал видеообращение, в котором решил рассказать о том, что происходит в деле об исчезновении и таинственной смерти его сына. «Место было не оцеплено, не осмотрено. Я не знаю, что там происходило. Остатки костей, как всегда, мы собирали, ноготь… Это должен был Следственный комитет делать», — говорит мужчина.
Он же рассказал о том, как они с добровольцами нашли футболку, как позже ее опознала мать Влада.
Ее видно там, если присмотреться, она видна. И она не просто лежала там какая-то рваная — она скомканная, в хорошем состоянии. Такое расстояние ночью пройти и не порвать футболку?Андрей Баховотец Влада Бахова.
Футболку вместе с землей и листвой, в которой ее нашли, отдали в Следственный комитет около 12 февраля, но до сих пор никаких результатов так и не пришло. При том, что тело опознали всего за две недели. «Мы уже год чего-то ждем, и все нет никаких ответов», — сказал Андрей Бахов.
Семья Влада не верит в то, что он мог умереть случайно. Мужчина уверен, что мальчик не мог пройти ночью от беседки до места, где были найдены останки, не изорвав футболки, тем более в состоянии опьянения. По его словам, и он, и волонтеры с трудом пробирались через этот лес.
«Делайте выводы, как это все было собрано, как это все велось, если я, родной отец, ходил и выковыривал это все», — заключил отец погибшего подростка.