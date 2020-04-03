Дело об исчезновении смоленского подростка Влада Бахова тянется больше года и, кажется, продлится еще долго. Но родители мальчика впервые за долгое время прервали молчание. Почему, рассказывает «360».

29 января 2020 года родители пропавшего под Смоленском подростка Влада Бахова приехали на прием к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. До этого следствие по делу об исчезновении их сына шло уже девять месяцев, но никакого продвижения не было.

Прямо перед визитом к Бастрыкину в Демидовском лесу, где пропал парень, были найдены останки. До этого в деле было много странных несостыковок. Золотая молодежь, с которой отрывался подросток в свой последний вечер, сначала рассказывала разные версии случившегося, а потом дружно замолчала о произошедшем, высокопоставленные родители большинства из ребят запретили отпрыскам говорить на эту тему.

Странности дела

При этом один из родителей, местный полицейский, приезжал в Демидовский лес в день пропажи Влада, чтобы забрать компанию и увезти в город, на другую вечеринку. В этот момент Влада с ними уже не было, а наутро, когда на поляну для пикников приехал наряд, от прошедшей бурной ночи не было и следа. Не осталось и вещей Влада, которые тот, по показаниям самих детей, оставил на поляне перед тем, как пьяным уйти в неопределенном направлении.

После этого был еще ряд моментов, которые вызывали все новые вопросы к странному делу. Так, Андрей Малахов снимал серию передач «Прямой эфир» об исчезновении подростка и проводил собственное расследование. Как раз накануне выхода одной из серий во всем Демидове отключили электричество.

Само тело подростка нашли ровно в день визита родителей Влада к главе СК. Останки были в канале рядом с озером, совсем недалеко от беседки, в которой весь вечер веселились подростки и от которой Влад якобы ушел. Эту местность уже не раз прочесывали полиция, спасательные отряды, волонтеры, даже сами родители Влада.

Больше того, один из участников программы, водолаз Роман Краснощеков, участвовавший в поисках мальчика, рассказал журналистам о том, что его просили сфальсифицировать результаты поисков в местных водоемах.

После этого его пытались засудить за хранение и изготовление взрывчатых веществ, а чуть раньше его любимая собака подорвалась на растяжке у его дома. Сам Роман и многие другие считают, что это было местью за то, что он рассказал в «Прямом эфире».

Новые подробности

После того, как следователи покинули место, где было найдено тело, туда вернулись волонтеры поисково-спасательного отряда вместе с отчимом Влада и обнаружили, что полиция даже не удосужилась собрать все улики — на болоте остались кости.

В середине февраля этого года родители Влада получили результаты экспертизы: останки, найденные в Демидовском лесу, действительно принадлежали их сыну. Об этом мать мальчика Анастасия сообщила на своей странице «ВКонтакте».

На протяжении нескольких месяцев семья Влада и тысячи неравнодушных людей участвовали во флешмобах, выходили на улицы с требованиями провести честное расследование пропажи и гибели подростка. Сейчас родители Влада просто не могут больше молчать.

В начале февраля отец мальчика Андрей вернулся на то место, где по всплывшим в канале кроссовкам нашли тело Влада. Буквально в двух метрах он обнаружил то, что пропустила команда следователей, — футболку подростка, уже вмерзшую в землю. Позже на ней нашли пятна, семья уверена, что это кровь Влада.

После этой находки мужчина записал видеообращение, в котором решил рассказать о том, что происходит в деле об исчезновении и таинственной смерти его сына. «Место было не оцеплено, не осмотрено. Я не знаю, что там происходило. Остатки костей, как всегда, мы собирали, ноготь… Это должен был Следственный комитет делать», — говорит мужчина.

Он же рассказал о том, как они с добровольцами нашли футболку, как позже ее опознала мать Влада.

Ее видно там, если присмотреться, она видна. И она не просто лежала там какая-то рваная — она скомканная, в хорошем состоянии. Такое расстояние ночью пройти и не порвать футболку? Андрей Бахов отец Влада Бахова.

Футболку вместе с землей и листвой, в которой ее нашли, отдали в Следственный комитет около 12 февраля, но до сих пор никаких результатов так и не пришло. При том, что тело опознали всего за две недели. «Мы уже год чего-то ждем, и все нет никаких ответов», — сказал Андрей Бахов.

Семья Влада не верит в то, что он мог умереть случайно. Мужчина уверен, что мальчик не мог пройти ночью от беседки до места, где были найдены останки, не изорвав футболки, тем более в состоянии опьянения. По его словам, и он, и волонтеры с трудом пробирались через этот лес.

«Делайте выводы, как это все было собрано, как это все велось, если я, родной отец, ходил и выковыривал это все», — заключил отец погибшего подростка.