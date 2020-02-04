Неизвестное фото и обувь рядом с трупом. В деле пропавшего Влада Бахова появились новые странности

Вчера, 3 февраля, в Сети появился пятый выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященный пропаже смоленского подростка Влада Бахова. До этого в передаче уже рассказывали основные детали дела, именно в «Прямом эфире» выяснилась большая часть подробностей загадочного исчезновения подростка и его долгих и безрезультатных до вмешательства главы Следственного комитета поисков.

История исчезновения Влада Бахова

6 апреля 2019 года молодой человек приехал в родной Демидов, чтобы навестить отца и бабушку. Старый друг позвал Влада на день рождения — праздновала золотая молодежь: дети полицейских, депутатов, бизнесменов. Был даже сын главы администрации Титовщинского сельского поселения.

Как нашли тело

В поисках пропавшего подростка участвовали не только сотрудники правоохранительных органов, но и команда «Лиза Алерт», поисково-спасательный отряд «Сальвар» — всего больше трех тысяч волонтеров. День за днем они планомерно прочесывали демидовский лес в поисках хоть каких-то следов Влада, но так ничего и не нашли.

Все изменилось 29 января 2020 года, когда родители Влада должны были попасть на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, который уже назначил проверку смоленских следователей. Прямо перед встречей им сообщили о том, что в лесу нашли тело молодого человека.

Причем человеческие останки обнаружили в болотах в 1,3 километра от роковой беседки, где дети отмечали день рождения. Родители Влада уверены: они сами проходили по этому месту и ничего не видели, а значит, тело могли подкинуть. Более того, странным им кажется и то, что кроссовки, по которым опознали Влада, плавали отдельно от тела и были едва тронуты, почти как новые.

Я сомневаюсь, что кроссовки изначально лежали на том месте. Их помыть — и можно носить. Ни шнурки не развязаны, ничего. Они лежали отдельно Анастасия мать Влада Бахова.

Однако спасатели говорят о том, что в апреле вода стояла значительно выше, а потому тело могли не найти.

В «Прямом эфире» Андрея Малахова выяснился еще один странный факт. Появилась фотография, сделанная с квардрокоптера, которую раньше никто не видел. На снимке — тело, предположительно, это Влад. Причем кадр сделан давно, но когда именно, сказать никто не решается. Предполагают, что в апреле прошлого года, когда московская команда «Лиза Алерт» делала снимки местности с воздуха.

С первых дней я находилась на поисках, смотрела эти фотографии, мы их тщательно рассматривали. Но именно этого фото у меня не было. Я рассматривала детально каждый уголок... В папке, которую мне скинули, под этим номером совсем другая фотография Татьяна подруга семьи Баховых.

Снимок впервые появился в программе Малахова, откуда взялся кадр, сказать никто не может. При этом руководитель поисково-спасательной организации «Сальвар» Юрий Василевич заявил в «Прямом эфире», что даже если этот снимок был среди 1699 других, которые изучали волонтеры и спасатели, то заметить на нем тело, не зная, что оно там, было почти невозможно.

Странности расследования

Некоторые предполагали, что дело затягивают из-за того, что в нем замешана та самая золотая молодежь — высокопоставленные родители прикрывают своих детей. Подтверждений этому пока не нашли — все участники того рокового вечера до сих пор молчат.

При этом в самом начале, когда Влад только пропал с вечеринки, испуганные дети говорили, причем показания не сходились. Одни утверждали, что Бахов ушел в лес, другие — к Старой смоленской дороге, третьи — к окраине Демидова, откуда даже пьяный подросток скоро должен был выйти в город. Подростки также настаивали на том, что сами сначала искали пропавшего товарища, но никаких следов их поисков никто не нашел.

Более того, в демидовском лесу, где пропал подросток, много болот — туда вызывали водолазов из службы спасения, чтобы обследовать озерцо неподалеку. В одном из предыдущих выпусков «Прямого эфира» водолаз Роман Краснощеков рассказал, что его попросили не спускаться в водоем, а просто посидеть рядом, чтобы потом сообщить, что он ничего не нашел.

Сейчас на Краснощекова заведено уголовное дело — его должны судить за незаконное хранение взрывчатых веществ после того, как его любимая собака подорвалась на растяжке рядом с его домом. До этого мужчина рассказывал, что после его выступления на программе Малахова за ним начали следить.