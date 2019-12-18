Ушел с «золотой молодежью» и не вернулся. Дело Влада Бахова затягивают специально?

Андрей Малахов обратился к губернатору Смоленской области Алексею Островскому с просьбой разобраться в том, почему прямо перед трансляцией его расследования «12 друзей Влада Бахова: что скрывают чиновники?» на канале «Россия-1» в Демидове, где и пропал подросток, отключили электричество. На программе присутствовал сенатор от Смоленской области Сергей Леонов, он пообещал обратиться к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, чтобы тот взял дело на личный контроль.

Много выпил и ушел в лес

6 апреля в демидовском лесу подростки отмечали день рождения — была дочка местного старшего участкового, который в то же время курирует дела несовершеннолетних, сын участкового, сын местного бизнесмена, сын главы администрации Титовщинского сельского поселения и несколько других ребят тоже из золотой молодежи. Влада тоже позвали — он приехал в город к бабушке, с компанией этой близко не общался. Подростки много пили, веселились, одна из их забав попала на камеру — видео выложили в Instagram, а потом спешно удалили.

На видео Влад, видимо, уже нетрезвый, пытается забраться на крышу беседки, где уже сидят его товарищи. Подростки смеются, много матерятся и вроде бы помогают парню залезть к ним. Несколько раз он падает — спиной, лицом. Но в итоге оказывается наверху. «Через боль и пот, но мы залезли», — говорит один из ребят.

Некоторые предполагают, что Влад мог просто разбиться, неудачно упав с крыши беседки. На видео видно, что ему трудно даже держаться на ногах. Но дети утверждают, что около шести часов вечера он ушел. Сейчас показания у всех одинаковые — но сначала было по-другому — не совпадало ни время, когда его видели в последний раз, ни направление, в котором он ушел. Одни говорили — в лес, другие — к Старой смоленской дороге, третьи — к окраине Демидова, откуда можно было выйти в город.

Сейчас подростки утверждают, что когда заметили, что Влад не вернулся, начали его искать, но безуспешно. Поиски якобы длились два часа — с 19:00 до 21:00, искали в лесу, но никаких следов — ни пропавшего Влада, ни того, чтобы кто-то искал его в лесу, не оказалось. Одна из участниц вечеринки позвонила своему отцу, майору полиции Виктору Дербанову, он приехал и увез детей в город — на дискотеку с другой компанией.

Не ищут и отмалчиваются?

Полицейский в дальнейшем с журналистами говорить отказывался, аргументируя это тем, что о нем «и так тут ходят разные слухи». Дочери с прессой общаться он запретил. Некоторые жители Демидова верят, что именно Дербанов помог подросткам спрятать следы — когда на место приехала полиция, не было ни мусора, который обычно остается после молодежных тусовок на природе, ни каких-либо других следов.

Такой же политики молчания придерживается отец другого подростка, который был на той вечеринке в лесу, глава администрации Титовщинского сельского поселения Александр Яскин. При этом ни он, ни полицейский, ни кто-либо другой из высокопоставленных родителей публично не заявлял о случившемся и не просил помочь в поисках и расследовании.

По словам отчима Влада, делом о пропаже подростка занимались плохо — отдали неопытному следователю, который немногим позже уволился, при этом ни показаний свидетелей, ни улик толком не оказалось. Мужчина уверен, что вещи Влада, которые остались у той самой беседки в лесу, постирали.

Влада ищут уже девять месяцев, его поисками занимались правоохранительные органы, команда «Лиза Алерт», поисково-спасательный отряд «Сальвар», больше трех тысяч волонтеров. В Демидове и Смоленске до сих пор висят плакаты, на них фотографии Влада Бахова и просьба сообщать любую новую информацию о нем. «Сейчас исследовано более 30 километров лесополосы, ближайшие реки, деревни, кладбища, заброшенные здания. <…> Поиск не дал результатов», — гласит плакат.

Жительница Смоленская создала петицию с требованием передать дело в московский Следственный комитет, потому что в Демидове расследование ведется плохо. «Родители, родственники и неравнодушные люди, участвующие в поиске и в этом деле, заявляют (и у них есть обоснованные доказательства), что местная полиция, якобы взявшая на контроль дело Влада Бахова, заметает следы, скрывает улики», — говорится в петиции.