Родители Влада Бахова получили результаты экспертизы найденных в лесу останков

Юноша пропала в апреле прошлого года. В тот день он был на дне рождения друга в компании золотой молодежи: детей местных чиновников. К его поискам после неудачного пикника присоединился только один из гостей.

Найти 16-летнего подростка не могли ровно до того момента, пока его родители не обратились к председателю СК Александру Бастрыкину. После этого во время поисков в демидовском лесу, неподалеку от места, где проходило празднование, нашли тело неизвестного молодого человека.

Отчим Бахова узнал на нем одежду Влада. Самое странное в произошедшем то, что эту местность в прошлом году обследовали неоднократно, а тело нашли совсем недавно. Одним из таких спасателей был Роман Краснощеков — он рассказывал, что его просили просто посидеть рядом с озером, а потом сказать, что ничего не нашел.

Все участники вечеринки не дают никаких показаний. В начале они рассказывали о пропаже молодого человека, но их показания не сходились. Также подростки утверждают, что безуспешно искали приятеля сами после его исчезновения.