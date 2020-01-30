Кто убил Влада Бахова? Расследование дела о пропаже продростка шло год и не помогло узнать правду

Влад Бахов пропал в апреле 2019-го в Смоленской области после вечеринки в честь дня рождения приятеля в компании местной золотой молодежи. Найти 16-летнего подростка не могли ровно до того момента, пока его родители не обратились к председателю СК Александру Бастрыкину. Что известно о деле Влада Бахова и почему почти целый год расследование не двигалось с места, — в материале «360».

Влад Бахов приехал в родной город Демидов в Свердловской области к отцу и бабушке, оставил телефон дома, чтобы не потерять, и сказал, что вернется к 10 часам. Парень ушел на вечеринку и так и не возвратился домой.

Что случилось с Владом Баховым

6 апреля прошлого года веселая компания отмечала день рождения. Собралась золотая молодежь — дочка старшего участкового Виктора Дербанова, который в то же время курирует дела несовершеннолетних, сын и племянник местного бизнесмена, сын главы администрации Титовщинского сельского поселения и несколько других ребят.

Близко с собиравшейся в тот день компанией Влад не общался, да и жил уже с матерью в другом городе. Но, приехав погостить, отправился на праздник. Вечер выдался таким веселым, что Влад, как это видно на записи, едва стоял на ногах от выпитого.

По версии подростков, Влад ушел около шести часов вечера, но вот куда именно — определиться смогли не сразу. Одни говорили, что парень отправился в лес, другие — к Старой смоленской дороге, третьи — к окраине Демидова, откуда можно было выйти в город. Также говорили, что бросились искать Влада, когда поняли, что его нет. Только вот следов их «поисков» найти никто не смог.

Более того, когда на следующее утро на место празднования приехала оперативная группа, там не было не только следов поисков, но и следов вечеринки тоже. Местные подозревают, что причиной тому отец одной из девушек, майор полиции, которому она звонила ночью, когда поняла, что Влад пропал. Вместо того, чтобы сразу вызвать на место наряд, мужчина приехал один и увез детей в город — на другую дискотеку.

Расследование

Организованно искать Влада начали уже через несколько дней — участвовали не только сотрудники правоохранительных органов, но и команда «Лиза Алерт», поисково-спасательный отряд «Сальвар», всего больше трех тысяч волонтеров. Но никаких следов Влада так и не нашли.

Все изменилось буквально неделю назад — тогда в Свердловскую область направили сотрудников московского СК, чтобы те присоединились к расследованию. Родители Влада попали на прием к председателю СК Александру Бастрыкину. И — чудом — в демидовском лесу, который за последние девять месяцев прочесывали не один десяток раз, нашли тело молодого человека.

Та самая беседка в лесу, где подростки отмечали день рождения. Здесь Влада Бахова в последний раз видели живым. Источник фото: vk.com/poiskivladabahova

В найденных на теле кроссовках отчим признал обувь пасынка. Скоро будут готовы результаты экспертизы, которая покажет — сам умер Влад, или ему помогли.

Но даже сейчас странности не заканчиваются. Тело нашли недалеко от беседки, в канале рядом с озером. Эту местность уже не раз обследовали, сюда даже вызывали водолазов из спасательной службы.

Одним из таких спасателей был Роман Краснощеков — он рассказывал, что его просили просто посидеть рядом с озером, а потом сказать, что ничего не нашел. После того, как он рассказал свою историю у Андрея Малахова на «Прямом эфире», его любимая собака подорвалась на растяжке недалеко от дома, теперь мужчину обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Мнение юристов

Многие в городе предполагают, что сейчас, когда в последний раз волонтеры с кинологами и полицией пошли искать Влада, место назначения силовикам было уже известно. Местный житель рассказал изданию Life.ru, что за неделю до страшной находки над демидовским лесом летал самолет, а до этого — на программе Малахова — за любую информацию о пропавшем подростке пообещали полтора миллиона рублей. Отсюда предположение — после того, как в регион приехали высокие чины из Москвы, кто-то рассказал, где спрятано тело Влада Бахова.

Хотя есть и другая версия — труп могли подбросить. Иначе странно, что его не нашли раньше, ведь искали в этом месте не раз. Бывший адвокат семьи Влада Саид Сулейманов рассказал «360», что сами родители утверждают, что там, где в итоге нашли тело, проходили сами — и ничего не видели.

«Но это человеческий глаз, возможно, пропустили что-то. В любом случае эксперты и следствие дадут правильную оценку, четко поставят точку и скажут, был это криминальный факт или случайность какая-то», — добавил он.

Спасатели же считают, что тело могло быть в канале все это время: в апреле вода стояла выше, и его не было видно, а сейчас найти останки помогли всплывшие кроссовки.

Сейчас следствие проведет экспертизу и узнает, действительно ли найденное тело принадлежит Владу, а также от чего он умер. От этих результатов зависит все, что будет происходить дальше. Обычно такие процедуры занимают около двух месяцев, но общественный резонанс, предположил Сулейманов, ускорит процесс, и уже в феврале все встанет на свои места.

Что же касается многочисленных странностей дела — идеально чистого места молодежной тусовки, разнящихся показаний, а потом — дружного молчания и абсолютного безучастия к поискам и расследованию, по словам бывшего адвоката семьи, такие ситуации встречаются в каждом деле.

Он также добавил, что останки, которые нашли вчера в демидовском лесу — «самая главная и полезная новость в этом деле».

«Конечно, несостыковки есть, и они будут, где-то они будут убираться теми или иными процессуальными действиями. Это работа следственных органов. Я думаю, что на каждый вопрос они дадут ответ, потому что сейчас у них все для этого есть», — заключил Сулейманов.