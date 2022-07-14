Премьеропад начался в Европе. Политики Эстонии, Болгарии и Великобритании уходят в отставку

В Европе наметился премьеропад. Об отставке заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. А ранее об уходе с поста сообщил глава Великобритании Борис Джонсон. Перед этим стало известно об отставке его болгарского коллеги — Кирила Петкова. Политолог Юрий Светов заверил «360», что эти случаи не связаны между собой. Тем не менее практически везде не обошлось без украинского вопроса. Более того, на этом отставки, похоже, не закончатся. Немцы уже потребовали ухода канцлера Германии Олафа Шольца.

Отставка премьер-министра Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что уходит в отставку, написала эстонская общественная радиокомпания ERR. Вместе с ней уходит и все правительство.

«Наше правительство пришло к руководству страной в сложное время. <…> Несмотря на трудные времена, мы сделали много хороших и великих дел, которыми укрепили эстонское государство и поддержали наш народ. <…> Мы добились усиления восточного крыла НАТО, и мы были одним из самых больших сторонников Украины», — отметила Каллас.

Ожидается, что на внеочередной сессии парламента в пятницу она попросит мандат для новой трехпартийной коалиции в главе с ней. В коалицию войдут партии реформ, «Отечество» и социал-демократы.

Ранее президент Эстонии Алар Карис по предложению Каллас освободил от занимаемых должностей всех семерых министров от Партии центра. Премьер предложила освободить семь из 14 министров. Причина — внутренний раскол двухпартийной коалиции. Каллас подчеркнула, что для нее решающим обстоятельством стало, что голосами правившей на тот момент Партии центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте был отклонен законопроект о начальном образовании на эстонском языке.

Отставка Джонсона

Ранее об уходе сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Правда, он продолжит исполнять обязанности главы кабмина до выборов нового лидера консерваторов. Поводом послужил уход более чем 50 министров правительства якобы из-за подорванного доверия к главе.

Джонсону припомнили, что он знал о секс-скандале с одним из политиков, но все равно дал ему должность. Однако это не единственная претензия к политику. Он запомнился избирателям и коллегам «ковидными» вечеринками и штрафами за нарушение закона.

«Консервативная партия решила, что у нее должен быть новый лидер и, следовательно, новый премьер-министр. Я согласен <…>, что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас же. Его сроки будут объявлены на следующей неделе», — сказал тогда политик.

Отставка премьер-министра Болгарии

А перед этим стало известно об отставке премьер-министра Болгарии Кирила Петкова. При этом он возложил ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его кабмину на трех местных политиков и посла России Элеонору Митрофанову. Правда, как именно представитель РФ повлиял на уход политика, тот не уточнил.

«Это была честь для меня — возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — процитировало политика издание Novinite.

Парламентарии выразили недоверие правительству Петкова. Его обвинили в том, что он не смог справиться с растущей инфляцией, и раскритиковали его финансовую политику, ведь Болгария уже много лет не может выйти из экономического кризиса. Еще один фактор — поддержка премьером антироссийских санкций.

На очереди Шольц

Европейские премьер-министры действительно начали массово уходить с постов. Однако каждый случай разный. Об этом «360» рассказал политолог, журналист Юрий Светов.

«Петков ушел из-за вотума недоверия. Там возникли проблемы с экономикой из-за того, что Болгария заняла резко антироссийскую позицию, не задумываясь о последствиях для экономики. Петков же бывший канадский подданный. Он жил, работал там, вернулся сюда и, естественно, ориентируется не на интересы Болгарии», — пояснил он.

История Бориса Джонсона связана с внутренними проблемами, отметил Светов. Премьер-министр Великобритании пытался удержаться у власти, мотивируя это тем, что он лидер военного времени — как премьер-министр Уинстон Черчилль.

Несмотря на то, что выбирают преемника, Джонсон в этой должности будет еще до осени. И он продолжит делать на Украине все что хочет Юрий Светов.

Каллас же, по его мнению, уходит с поста, чтобы вернуться. Дело в том, что в Эстонии возникли конфликты в парламенте. В связи с этим премьер-министр страны вскоре создаст новую коалицию, уверен Светов.

Он напомнил, что после «ковидных» вечеринок Джонсона широкое распространение получил и скандал вокруг отравления нескольких женщин «наркотиками изнасилования» на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ), где участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Так что возможно, что уход с поста премьер-министра Эстонии — не последняя отставка главы европейской страны.

«Есть вероятность такого. Но посмотрим, насколько шумным будет этот скандал», — отметил Светов.

Тем временем читатели немецкой Bild уже потребовали отставки канцлера. Поводом к обсуждению послужила статья, согласно которой в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа. Мерзнуть и платить не лишние для себя деньги, в то время как власти спонсируют Украину, немцы, похоже, больше не хотят.