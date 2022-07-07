От секс-скандала до ковидных вечеринок. Топ-5 громких историй, в которые вляпался Борис Джонсон

Борис Джонсон ушел в отставку. Поводом для этого стала очередная громкая история, в которой оказался замешан премьер-министр Великобритании. Выяснилось, что он знал о секс-скандале с одним из политиков и все равно назначил его на должность. Однако это не единственное, чем запомнится Джонсон. «360» собрал пять самых ярких моментов с участием премьер-министра Великобритании.

Идеолог концепции «войны до последнего украинца»

В Госдуме премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвали идеологом «войны до последнего украинца». Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен — именно ушедший в отставку политик стоит за обстрелами мирных жителей.

«Клоун уходит. <…> Близкий друг и покровитель [президента Украины Владимира] Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. <...> Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца. Лидерам европейских государств стоит задуматься, к чему приводит такая политика», — добавил Володин.

С начала спецоперации Джонсон дважды был в Киеве. В апреле он обсудил в Зеленским предоставление Украине дополнительной финансовой и военной помощи и заявил, что Великобритания доставит на Украину 120 единиц бронетехники и обеспечит кредитные гарантии на 500 миллионов долларов по линии Всемирного банка. А перед этим политик предложил украинскому коллеге создать новый международный альянс против России. Предполагалось, что туда войдут также Турция, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Более того, Джонсон назвал действия Украины «величайшим боевым подвигом» и приписал украинцам «непреодолимый героизм и храбрость». Зеленский называл премьер-министра Великобритании «большим другом».

Ковидные вечеринки и «патигейт»

За время пандемии Джонсон успел прославиться ковидными вечеринками. В Сеть попали снимки с одного из таких мероприятий, где премьер-министр Великобритании выпивал со своими помощниками. На фото Джонсон произносит тосты в честь уходящего в отставку начальника отдела коммуникаций Ли Кейна. Эта вечеринка прошла 13 ноября 2020 года, во время общенационального локдауна. Тогда общественные собрания были строго запрещены.

В пресс-службе Джонсона постарались смягчить удар по премьер-министру и отметили, что он ушел уже через 15 минут после начала празднования. Это «краткое» собрание не стоит приравнивать к настоящей вечеринке, отметили в правительстве, пишет Daily Mail.

«Он в костюме, у него с собой [министерская] красная коробка — он на работе, он просто зашел попрощаться с давно работающим сотрудником, как сделал бы любой начальник. Это не вечеринка», — пояснили источники.

Источник фото: РИА «Новости»

Нашлись и те, кто заявил, что глава Великобритании продолжал разливать напитки. Ситуация возмутила британских политиков, пишет Daily Mail. Скотленд-Ярд отказался объяснить, почему премьер-министра не оштрафовали за событие 13 ноября.

Ковидные вечеринки Джонсона стали поводом для расследования, а скандал, разразившийся вокруг британского премьера и других членов правительства в связи с празднованиями во время пандемии, получил название «патигейт». Полиция Лондона завершила расследование о нарушении карантина в правительственных зданиях в 2020 и 2021 годах, 19 мая. Всего было выписано 126 штрафов 83 правительственным чиновникам. Джонсон же получил один штраф — за празднование своего дня рождения на вечеринке с тортом в июне 2020 года.

Битва за Brexit

Борис Джонсон пришел на смену Терезе Мэй, которая ушла в отставку на фоне критики политики в отношении Brexit. Во время предвыборной кампании Джонсон активно использовал эту тему и обещал, что Великобритания покинет ЕС вне зависимости от того, согласится ли Брюссель на выдвинутые условия.

После вступления в должность новый премьер-министр выдвинул предложения, на основе которых были достигнуты договоренности с ЕС. И в полночь с 31 января на 1 февраля по центральноевропейскому времени Великобритания вышла из ЕС.

Недовольство экоактивистов

Джонсон говорил о необходимости Великобритании и России, как постоянных членов Совета Безопасности ООН и крупных мировых экономик, вместе работать над решением общих проблем. При этом он имел в виду изменение климата и гарантирование соблюдения соглашений вроде иранской ядерной сделки. Однако это не спасло его от конфликта с экоактивистами.

В прошлом году сразу несколько защитников природы подали иск в Высокий суд Лондона, сообщил The Guardian. Они обвинили Джонсона в нарушении обязательств по борьбе с глобальным потеплением, нарушении права на жизнь и дискриминации молодого поколения. Истцы были уверены, что правительство не приняло эффективных мер для предотвращения климатических изменений.

Громкая отставка

Уход Джонсона с поста стал не менее громким событием, чем его ковидные вечеринки. Многочисленные скандалы привели к тому, что не менее 15% депутатов от Консервативной партии попросили премьер-министра уйти в отставку. Правда, в результате голосования политик все же сохранил свой пост.

Но позже Джонсона снова попросили уйти в отставку. Выяснилось, что он знал о секс-скандале с участием одного из политиков и все равно назначил его на должность. Специалисты уверены — истинная причина ухода Джонсона в том, что он стал отыгранной пешкой для местной элиты.