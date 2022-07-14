Канцлера ФРГ Шольца призвали уйти в отставку

Планы властей Германии по увеличению суммы налогов на выбросы углекислого газа вызвало недовольство среди населения. Читатели газеты Bild возмутились политикой федерального правительства и канцлера Олафа Шольца. Политика призвали покинуть пост.

По мнению читателя под ником kadettler55, депутаты бундестага терпят неудачи по всем направлениям и вредят собственному населению. Он возмутился тем, что власти в сложившейся ситуации не уходят в отставку.

«Требуем отставки федерального правительства. Оно сеет хаос», — обратился к бундестагу jisi26. «Партия „Зеленых“ состоит из лицемеров. Главные из них — Шольц и Хабек. Лицемерный союз», — возмутился пользователь с ником Armin_Paula. Еще один комментатор призвал Шольца уйти в отставку.

В Германии стремительно растут цены на газ. Для тех, кто не сможет отопить свои дома, в стране начали готовить общественные ночлежки.