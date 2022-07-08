Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит отставку. Поводом послужил уход более чем 50 министров правительства якобы из-за подорванного доверия к главе. Джонсону припомнили, что он знал о секс-скандале с одним из политиков, но все равно дал ему должность. Пока многие обсуждают ковидные вечеринки и другие неудачи политика, британский пианист Питер Сейврайт рассказал «360», каким успешным Джонсон был в начале своего пути на посту. Тогда он хотел наладить отношения с Россией.

Далее — прямая речь.

Джонсон останется на посту до прихода преемника

Пишу из Глазго, Шотландия. До России наверняка дошла новость, что наш премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон подал в отставку утром 7 июля 2022 года. Причины этого довольно сложные. Так или и иначе, он потерял доверие почти всех членов парламента, представляющих Консервативную партию, лидером которой являлся.

В Соединенном Королевстве достаточно затянутый и сложный процесс избрания нового премьер-министра после отставки предыдущего. Так что Джонсон останется на посту до тех пор, пока не появится преемник. При этом очевидной кандидатуры на это место сейчас нет.

Источник фото: РИА «Новости»

Успехи Джонсона по Brexit

На мой взгляд, Джонсон как премьер-министр начал очень хорошо. Главное — он обеспечил свободу и независимость Соединенному Королевству. И это после того, как мы годами пребывали в ловушке — в неблагополучном Европейском союзе. Джонсон был одним из самых страстных сторонников выхода из этой катастрофы под названием Евросоюз. И он руководил нашим выходом из этой организации с очень большим мастерством и достоинством.

Сейчас с болью приходится признавать, что самым глупым поступком за всю историю злополучного Европейского союза была его попытка колонизировать Украину. Последствия этой безумной мании величия ощутили все.

Источник фото: РИА «Новости»

Джонсон же прославился умением вести переговоры по поводу Brexit. За этот успех его вознаградили уверенной победой на последних всеобщих выборах.

Желание Джонсона наладить отношения с Россией

Также Джонсон не раз давал понять, что одна из его целей на посту премьер-министра — улучшение отношений с Россией. И это после череды неудач в этом направлении других глав Великобритании.

Источник фото: РИА «Новости»

Сам президент России Владимир Путин, как сообщалось, был чрезвычайно доволен успехами Джонсона. Говорят, он тепло поздравил премьер-министра по телефону после триумфальной победы на британских выборах 2019 года.

Пандемия и жесткие ограничения в Великобритании

Весной 2020 года пандемия пришла в Соединенное Королевство. В стране незамедлительно ввели драконовские меры, ограничившие свободу. Здесь, в Шотландии, первый министр Шотландии Никола Стерджен ввела даже более строгие правила, чем в других регионах государства.

Источник фото: РИА «Новости»

На несколько месяцев мне запретили отъезжать от дома более чем на пять миль. Лично для меня эти ограничения стали финансовой катастрофой. Весь мой доход как пианиста был завязан на концертной деятельности. А мне запретили выступать на публике в течение двух лет. Как музыкант, я потерял все деньги. При этом я не получал никакой финансовой помощи — ни от Соединенного Королевства в целом, ни от Шотландии. Однако мне удалось не заболеть COVID-19. Борису Джонсону повезло меньше.

Он заразился коронавирусом и долго пролежал в лондонской больнице. И это всего через несколько недель после того, как его жена родила их первого ребенка. В итоге Джонсону удалось справиться с болезнью. Но так как пандемия и связанные с ней ограничения все не заканчивались, многие начали считать их слишком жесткими. Тогда популярность Джонсона сильно снизилась

Ковидные вечеринки и «патигейт»

Недовольство Джонсоном выросло, когда выяснилось, что многие сотрудники премьер-министра сами не соблюдают ограничения. Например, организуют небольшие мероприятия в парламенте, которые в то время были запрещены. Надо сказать, проступки самого Джонсона в контексте этих ситуаций были незначительными.

В день рождения одна из его сотрудниц, к примеру, приготовила для Джонсона торт. Премьер-министра позвали в комнату в резиденции, где его ждали несколько человек, чтобы поздравить и вручить угощение. Политик вежливо принял приглашение, но провел там всего несколько минут: попробовал торт и ушел. Это было незаконно. В итоге и Джонсона, и других участников торжества оштрафовали.

Истории о якобы безумных вечеринках, которые длились ночи напролет в резиденции премьер-министра во время пандемии, совершенно не соответствуют действительности. Они просто сфабрикованы политическими оппонентами

Личные качества Джонсона

Джонсона никогда особо не любили те, кто работал с ним. Особенно это касается его коллег-консерваторов в парламенте. Однажды я сам провел два часа в компании премьер-министра. Он показался мне довольно отстраненным и унылым. Можно сказать, мои впечатления соответствуют взглядам многих людей, которые работали с Джонсоном в течение длительного периода времени.

Говорят, он невнимательный слушатель. Похоже, консерваторы теперь считают, что у них должен быть новый лидер, с которым они смогут работать более продуктивно и который будет более популярен среди общественности.

Что будет дальше?

Так что теперь будет? На мой взгляд, лучшим решением нового премьер-министра было бы отменить все санкции против России и немедленно прекратить помогать Украине. Сейчас Соединенное Королевство вновь является независимой страной. Мы больше не обязаны вступать в сговор с ненавистным Европейским союзом. Однако реальность такова, что государство отправляет Украине смертоносное оружие стоимостью миллиарды фунтов — абсолютно добровольно и без каких-либо выплат.

Единственная цель этого оружия — убить как можно больше русских людей. Я не могу поверить, что Соединенное Королевство участвует в таких ужасных действиях. Это также чистый мазохизм со стороны правительства. Ведь оно отказывается покупать российскую нефть, бензин для автомобиля теперь стоит десять фунтов стерлингов за галлон. А его хватает лишь на сорок миль. Абсолютно никто не может себе этого позволить. Стоимость еды с каждым посещением магазина вырастает.

Лично у меня было четыре фортепианных концерта с великолепными российскими оркестрами. Из-за мазохистского антироссийского поведения западных стран, в том числе Великобритании, не похоже, что эти выступления повторятся в ближайшее время. Мою душу от этого раздирает на части.

Российская экономика без труда переживет западные санкции. Страдает население именно тех западных стран, которые их вводят. Я хотел бы, чтобы новый премьер-министр Соединенного Королевства немедленно остановил действие санкций против России и одновременно прекратил поставлять Украине помощь — любую

К сожалению, кто бы ни стал новым премьер-министром Соединенного Королевства, этого не произойдет.