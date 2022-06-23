Премьер Болгарии обвинил в отставке посла России. В стране процветает русофобия и курс на НАТО

Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России. Правда, как именно представитель РФ повлиял на уход политика, тот не уточнил. Специалисты уверены, что болгарин попросту попытался перевалить ответственность за собственные неудачи на уже классического «врага» иностранцев — Россию. Ведь сейчас обвинять именно ее во всем стало удобно и даже модно.

Отставка премьера Болгарии

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинил в своем уходе с поста трех местных политиков и российского посла Элеонору Митрофанову. Как именно Петкову помешала россиянка, он рассказывать не стал. Более того, премьер заявил, что он якобы хотел защищать собственную страну, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиции.

Правда, у болгарских парламентариев на этот счет другая точка зрения. В среду они выразили недоверие правительству Петкова. Его обвинили в том, что он не смог справиться с растущей инфляцией, и раскритиковали его финансовую политику, ведь Болгария уже много лет не может выйти из экономического кризиса.

«Это была честь для меня — возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — процитировало Петкова издание Novinite.

Еще один фактор — поддержка премьером антироссийских санкций. Также на его уход повлияли споры и о снятии вето на начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии, с которой у страны исторические споры. Этот вопрос, как и темы вступления Молдавии и Украины в ЕС, — один из ключевых на начавшемся саммите союза. Ситуация в Болгарии может затормозить эти процессы, а отсрочка может привести к политической нестабильности на Балканах. В зоне риска — планы Болгарии перейти на евро в 2024 году, а также стабильные поставки газа.

Попытка сделать РФ козлом отпущения

В лице России премьер Болгарии нашел того, на кого можно перенести ответственность за случившееся. Об этом «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Как при чем Россия? Она же дьявол! Дьявол во всем виноват. Если премьер-министр проиграл, значит, потерял поддержку у союзников. Ну а кто виноват? Премьер же не может сказать: «Я такую глупую политику вел, что от меня устали и против меня проголосовали». Он говорит: «Это посол России устроил заговор, и против меня выступила оппозиция» Дмитрий Журавлев.

По словам Журавлева, сейчас стало модно перекладывать ответственность за свои проблемы на Россию. До этого вечно виноватыми были евреи, отметил научный руководитель. Он подчеркнул, что у Болгарии и без РФ хватает своих проблем.

«И мы их точно не создавали. Болгария давно уже не является продолжением России, СССР. Но надо ж кого-то обвинить», — отметил Журавлев.

Тем не менее болгарское сообщество присоединилось к санкциям и поддержало Украину, напомнил политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Более того, Петков просто готовится к выборам, где ему придется бороться с оппонентами и обвинять в происходящем в стране Россию.

«Обвинять в том, что именно Россия свергла его правительство, то есть это, я думаю, уже такая электоральная политика. На самом деле болгарское правительство изначально было очень неустойчиво, потому что ни одной партии не удалось получить большинство на выборах», — отметил Макаркин.

Курс на Запад

Петков — человек, который считал, что нужно делать все на западный манер, пояснил Журавлев.

«Я не психиатр, я не знаю, он верил в то, что утверждал, или это он делал по причинам политической целесообразности. Но идеологическую схему он применял именно эту», — отметил он.

При этом Журавлев рассказал, что Болгарии невыгодно сотрудничество с НАТО и даже вхождение в ЕС. Он подчеркнул, что военный альянс вообще не создан для того, чтобы приносить кому-то пользу.

Иной точки зрения придерживается Макаркин. Он полагает, что Петков делал расчет на экономические отношения с Западом и на иностранные инвестиции.

Он же экономист. И в значительной степени мыслил экономическими категориями. Соответственно, такая ставка Алексей Макаркин.

Русофобия — частое явление

Среди интеллигенции Болгарии русофобия — довольно распространенное явление, отметил Журавлев. Так сложилось исторически, чего нынешняя российская молодежь в силу возраста не помнит.

Интеллигенция искренне верит, что Болгария вот такая вся хорошая. Это русские, негодяи, присоединили к себе хорошую Болгарию и тем самым ее унизили, ослабили и так далее Дмитрий Журавлев.

Журавлев подчеркнул, что в результате этого в Болгарии многие договорились до того, что в Османской империи, где болгар вырезали, им было лучше, но Россия их буквально «оторвала» от турок.

«При этом болгарские жители относятся к России гораздо спокойнее и лучше, чем болгарские интеллигенты, писатели и так называемые ученые. Кроме того, туристические средства Болгарии часто носят изначально российский характер. Там у многих квартиры, апартаменты, многие приезжают в Болгарию отдыхать. И если они не приедут, Болгарии будет сильно плохо», — отметил Журавлев.

С этим согласен и Макаркин. Он пояснил — если приехать в Болгарию и общаться на уровне простых людей, тех же таксистов, то все Россию любят. Однако все эти проявления зачастую носят лишь внешний характер, для гостей. Если же посмотреть на то, за кого голосуют болгары, то это политики, относящиеся к России в лучшем случае сдержанно.