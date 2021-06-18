Правила для привитых и нет. Список ковид-ограничений в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье начали действовать новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. При этом ограничения можно разделить на два типа: для всех и для тех, кто еще не вакцинировался.

Ограничения для невакцинированных

Плановая медицинская помощь

Оказывать плановую медицинскую помощь в Москве теперь будут только тем, кто привился от коронавируса. На экстренные случаи и больных раком это правило распространяться не будет.

Столичный Минздрав сообщил, что каждый день пациенты московских клиник переводятся в ковидные стационары, поэтому для безопасности приходится вводить временные правила оказания помощи. Наличие прививки будут проверять в поликлиниках.

Посещение ресторанов

С 19 июня в Москве в ресторанах стартует эксперимент. Заведения начнут внедрять COVID-free зоны, в которых ограничения будут существенно ослаблены, но только для тех, кто прошел вакцинацию.

Для посещения понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию.

Прием у мировых судей

Попасть на личный прием к мировому судье в столице теперь могут только те, кто сделал прививку. Это правило касается и журналистов. От них также могут требовать справку о наличии антител.

Общие ограничения

Ситуация с распространением коронавируса сильно ухудшилась, а количество выявленных случаев стало расти. Чтобы приостановить рост, были введены нерабочие дни с 15 по 19 июня, вместе с ними и ограничительные меры.

Удаленная работа

Работодателям порекомендовали перевести не менее 30% сотрудников, подчиненных старше 65 и лиц с хроническими заболеваниями на удаленный формат работы. Руководителям также порекомендовали проводить мероприятия, стимулирующие прививки сотрудников.

Закрытие баров и ресторанов

Временно прекращают свою работу бары и рестораны с 23:00 до 06:00, но они смогут работать на вынос и доставлять еду. Также для всех закроют доступ к фуд-кортам.

Работа парков

В парках и на природных территориях Москвы закрываются аттракционы. Детские спортивные площадки, прокат, а также другие объекты отдыха и развлечений теперь тоже под запретом. Поэтому отдыхающие смогут только прогуливаться по паркам.

Ограничение мероприятий

До 20 июля в Подмосковье ограничили проведение спортивных, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий, на которых присутствует более 50 человек.

Организаторы могут их устраивать только при соблюдении дистанции 1,5 метра между зрителями, организации входа по билетам с указанным местом и максимальным количеством зрителей не более 1,5 тысячи человек. Число зрителей может быть увеличено на 20% для вакцинированных, но им придется предоставить сертификат о вакцинации.

В Москве зрелищные мероприятия ограничены до 29 июня, посещать их могут не более тысячи человек. Танцполы, фан-зоны для болельщиков и другие площадки, где нет посадочных мест, временно закрыты.

Самоизоляция пожилых

Пожилым жителям рекомендовали воздержаться от поездок и оставаться дома или на даче.

Маски и перчатки

Все так же необходимо соблюдать масочный режим и носить перчатки в магазинах, общественном транспорте и местах, где много людей.