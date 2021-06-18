Власти Москвы разъяснили порядок создания COVID-free зон в ресторанах

Столичные рестораны будут самостоятельно создавать свободные от ковида зоны и уведомлять об этом власти Москвы. Об этом глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил «Интерфаксу».

Рестораны должны будут сами внедрять COVID-free зоны и после этого уведомлять власти. Затем инспекторы будут приходить и проверять, насколько жестко в заведении следят за ограничениями. Рестораны, в которых выявят отклонения от правил, будут работать по обычному режиму.

Власти Москвы в пятницу объявили об эксперименте с открытием ресторанов, свободных от коронавируса. Он стартует 19 июня. На первом этапе в столице откроют до 20 таких заведений. Они смогут работать после 23:00, если у всех посетителей будет подтверждение полной вакцинации.

Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее заявил в беседе с «360», что пока вопрос стоит только об эксперименте и с субботы еще ничего не начинается. Ресторатор Роман Рожниковский при этом рассказал, что в полной мере проект могут запустить к 1 июля.