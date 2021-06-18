Плановую помощь в больницах Москвы будут оказывать только привитым пациентам

Власти Москвы решили, что оказывать в городских больницах плановую помощь можно будет только привитым от коронавируса пациентам. Однако на экстренные случаи ограничения распространяться не будут.

Также исключение составляют больные с онкологией, заболеваниями крови, те, кому нужно оказать паллиативную помощь, и кому прививка противопоказана. Информация об этом появилась на сайте столичного Минздрава.

«Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера — уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что россиянам, которые привились от коронавируса вакциной «Спутник V», в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять антитела. Он подчеркнул, что вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет.