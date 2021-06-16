Ограничения из-за коронавируса продлили до 20 июля в Подмосковье

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса губернатор Московской области Андрей Воробьев усилил введенные в регионе ограничения. Текст постановления опубликовали на официальном сайте правительства.

До 20 июля в регионе вели ограничения на проведение проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и другие мероприятий, на которых будет очно присутствовать более 50 участников. Организаторы смогут их устраивать только при соблюдении ряда требований. В их числе:

соблюдение социальной дистанции 1,5 метра между зрителями;

организация входа только по билетам с указанным местом;

максимальное количество зрителей не более 1,5 тысячи одновременно.

Количество посетителей может быть увеличено на 20% для вакцинированных зрителей, но только при наличии действующего сертификата о вакцинации против коронавируса. Это условие будет действовать только в том случае, если организатор обеспечит контроль наличия сертификатов у посетителей мероприятия.

Чтобы выполнить постановление главного санитарного врача Подмосковья, который ввел обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, власти начнут контролировать соблюдение этого требования организациями и ИП. Чтобы подтвердить выполнение требований, предприниматели должны будут сообщить, сколько сотрудников работают и сколько из них получили первый компонент или прошли полную вакцинацию. Сделать это нужно будет с 1 по 15 июля через портал госуслуг.

«Представленные сведения подлежат проверке Министерством здравоохранения Московской области с использованием государственных информационных систем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений условиям, установленным настоящим пунктом», — сказано в сообщении.

Минздрав также должен определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах и других вещах, которые нужны для соблюдения нововведения.

Кроме того, Главное управление по информационной политике должно организовать активное информирование жителей Московской области о преимуществах вакцинации.