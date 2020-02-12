Розыгрыши про коронавирус захлестнули Россию. Смеяться пранкерам придется уже в полиции

Неделю назад группа блогеров Aleks Pranks опубликовала видео: люди в малярных костюмах и респираторах обходят вагон метро. Они орудуют прибором, похожим на телефон с дополнительной камерой, — им они якобы измеряют температуру людей в вагоне. Рядом с одним из пассажиров команда останавливается и выводит его на перрон.

Все это — постановка. Участники видео решили устроить «социальный эксперимент», суть которого не объясняется. В описании к ролику говорится, что «реакция граждан не заставила долго ждать», но на самом видео пассажиры ведут себя спокойно, только несколько человек начинают снимать происходящее на телефоны.

В конце ролика с участниками розыгрыша разговаривает полиция, но серьезных последствий у выходки не было.

В Магнитогорске же еще в конце января подростки-блогеры записали ролик, на котором молодой человек в маске на улице якобы теряет сознание. Вокруг него начинают собираться люди, позже подъезжает машина, из которой выбегают два человека в защитных костюмах и утаскивают «пострадавшего».

С метро шутки плохи

В столичной подземке заметили людей в защитных костюмах, пассажиры начали снимать их на видео и выкладывать в соцсети. Люди в желтых комбинезонах, резиновых сапогах и респираторах якобы сопровождали туристов из Китая с медицинскими масками на лицах.

Пассажиры паниковать не стали, поняв, что происходящее — обычный розыгрыш. Но в московском метро шутку не оценили и пообещали пожаловаться в правоохранительные органы.

Дошутились до судов

В Тюмени, недалеко от которой располагается больница, куда отправляют прибывших из Китая россиян, розыгрыш устроили школьники. Молодые люди бегали по городу в костюмах химзащиты и периодически принимались «спасать» людей. 11 февраля на подростка завели административное дело за мелкое хулиганство.

Самым громким оказался розыгрыш команды YouTube-блогеров KARA PRANK. Они решили сымитировать припадок коронавируса в метро: молодой человек азиатской наружности в маске начал кашлять в вагоне метро, упал на пол и стал биться в судорожном припадке. В вагоне началась паника, люди старались отойти как можно дальше от «зараженного».

Произошедшим скоро заинтересовались в полиции, и главного героя ролика Каромата Джаборова арестовали до 8 марта. Ему вменяют статьи «Хулиганство» и «Массовые беспорядки», а также «Применение специальных средств».

Адвокат Джаборова утверждал, что его подзащитный не ожидал таких серьезных последствий своей шутки, а посыл видео и вовсе должен был выглядеть общественно полезным. «Цель была — привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски», — заявил адвокат.

Результаты у таких шуток разные: одних привлекают к ответственности, другие извиняются, и этого оказывается достаточно. Но, к сожалению, даже неудачные примеры дошутившихся блогеров не останавливают их коллег, многие все еще пытаются «хайпануть» на теме болезни.

Между тем в мире уже более 45 тысяч заболевших, 1118 человек погибли и 4847 — вылечились, а ученые продолжают искать вакцину от смертельного коронавируса.