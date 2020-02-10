Пранкера задержали за розыгрыш с коронавирусом в метро. Он оправдывается заботой о людях

Каромата Джаборова, который устроил пранк с коронавирусом в московском метро, задержали. Парень с друзьями напугал пассажиров и навел панику в вагоне. Его задержали. Теперь же выясняется, что в шутке был глубокий смысл.

Пранк заключался в том, что парень в маске идет по вагону, внезапно падает и начинает симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша говорит: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов толпа народу, толкаясь, выбегает из вагона на перрон.

Подобные пранки людям совершенно не нравятся. Джаборов — не первый, кто решил пошутить на тему коронавируса в метро. Чуть раньше подземка пообещала пожаловаться на других юмористов, которые зашли в вагон в костюмах химзащиты. Эти ребята свой мотив не объяснили, а вот адвокат Джаборова Алексей Попов рассказал «360», что в шутке его подзащитного был глубокий смысл.

У него много сюжетов на разные социальные темы. Цель была — привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски Алексей Попов.

Но безобидный мотив еще предстоит доказать, а пока Джаборова подозревают в хулиганстве (уголовное дело по этой статье уже возбуждено) — он добровольно пришел в полицию после звонка правоохранителей. Максимальный срок по данной статье до пяти лет лишения свободы. По словам адвоката, пранкер не ожидал, что это приведет к таким последствиям.

Попов рассказал, что в субботу Джаборова отпустили под подписку о невыезде. Но когда адвокат уехал, следователь задержал пранкера снова и заявил, что будет просить суд заключить Джаборова под стражу. В понедельник, 10 февраля, по этому поводу пройдет заседание в Черемушкинском районном суде.

Адвоката удивило, что его подзащитному сначала избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а потом задержали «без каких-то оснований» и без юриста.

В своем Instagram Джаборов уже заявил, что «никого не трогал и свою вину не признает».

Адвокат Попов отметил, что пранк в метро — это как бы продолжение предыдущего розыгрыша. Тогда шутники снимали видео в торговом комплексе и «разъясняли людям, что желательно надевать маски» в связи с ситуацией с коронавирусом. Пранкеры указали, что масок в аптеках нет, а если и есть, то стоят они бешеных денег.

У Джаборова есть несколько страниц в соцсетях. Его сценический псевдоним — kara.prank. Он так зовет себя на YouTube и в Instagram. Там он выкладывает видео с пранками. Но интереснее дела обстоят со страницей в «Одноклассниках», где у Джаборова, в разделе «Родственники», есть некий дядя с ником P C M. У этого человека на странице огромное количество фотографий мечетей и оружия. Более того, на аватарке этого человека сидит ваххабит с автоматом и молится.

Источник фото: «Одноклассники»/страница P C M

Пока в России шутники прикалываются над коронавирусом, от заболевания, зародившегося в китайском Ухане, умерли более 900 человек, заражены около 40 тысяч, а выздоровели 3,3 тысячи заболевших. Но не только в метро шутят о болячке — на днях СМИ растиражировали новость сатирического издания ИА «Панорама», выдав ее за реальные слова патриарха Кирилла. Дескать, патриарх связал аборты и коронавирус.